Así quiere Transportes frenar en Andalucía uno de los errores más peligrosos en autovías: entrar en sentido contrario en los enlaces 'en trompa'

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible quiere acabar en España con la mitad de los accidentes por incursiones en sentido contrario en autopistas y autovías. Para ello ha destinado 2,9 millones de euros a la remodelación de más de la mitad de los enlaces denominados “en trompa” de este tipo de vías de la Red de Carreteras del Estado, incluidas muchas en Andalucía, una actuación clave para reducir la siniestralidad asociada a las colisiones frontales entre vehículos.

Alta siniestralidad en los enlaces en trompa

Se trata de un tipo de enlace en cuyos tramos contiguos se produce prácticamente el 50% de los accidentes por incursión en sentido contrario. Estos accidentes cuentan con una alta tasa de siniestralidad: entre 2019 y 2024, aproximadamente una cuarta parte de los 515 accidentes de este tipo ocurridos en autopistas y autovías con víctimas mortales y heridos graves.

Ejemplo de un enlace 'en trompa'. / El Correo

En concreto, se ha actuado sobre 340 enlaces en trompa repartidos por 36 provincias, más de la mitad de los 623 enlaces en trompa existentes en las vías de alta capacidad de la Red de Carreteras del Estado (RCE), que cuentan con un total de 2.900 enlaces en todo su trazado.

Medidas para evitar incorporaciones en sentido contrario

Las medidas implementadas incluyen soluciones que mejoran la percepción de la vía y evitan o reducen la posibilidad de invasión del sentido contrario, como son el tratamiento del eje viario mediante sistemas de contención o bordillos montables, balizas flexibles, bandas sonoras fresadas, marcas viales sonoras, o pigmentado del eje, todo ello acompañado de un refuerzo generalizado de la señalización horizontal y vertical.

Ejemplo de bolardos en los enlaces 'en trompa' para evitar los accidentes. / El Correo

Estas actuaciones se enmarcan dentro del programa específico que ha diseñado la Dirección General de Carreteras para reducir la accidentalidad causada por incursiones en sentido contrario en las calzadas de las autovías y autopistas de la RCE. Este programa se basa, en primer lugar, en un análisis de los niveles de seguridad inherentes a todos los enlaces «en trompa». Para ello, se estudia su diseño geométrico, señalización, balizamiento, elementos de canalización de flujos, sistemas de contención, etc. En base a estos resultados, se categorizan los enlaces que requieren una actuación prioritaria para aumentar su nivel de seguridad y reducir la peligrosidad.

Seguimiento y enfoque de sistema seguro

Actualmente, se está llevando a cabo un seguimiento pormenorizado del funcionamiento de las soluciones implantadas y de la reducción esperada de la accidentalidad.

Este programa se encuentra dentro del enfoque del «sistema seguro» promovido por la Comisión Europea, según el cual las administraciones de carreteras deben analizar sus redes con el objetivo de reducir en la medida de lo posible la accidentalidad y, en segundo lugar, minimizar en su caso los daños resultantes de los accidentes independientemente de su causa.