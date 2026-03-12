Rocío Caparrós, la voz andaluza del liderazgo femenino en el sector aeroespacial internacional

La gira nacional Ewoman -un evento organizado por Prensa Ibérica y El Correo de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de La Rinconada- llegará a la localidad sevillana el 13 de marzo para reconocer, visibilizar y celebrar el compromiso con la igualdad de oportunidades desde distintos ámbitos de la sociedad.

En esta edición, el Premio Mujer del año eWoman ha recaído en Rocío Caparrós del Moral, responsable de Estrategia de Desarrollo en Space Women Alliance (SWAN), una red internacional que conecta profesionales del sector espacial -al que lleva vinculada 25 años- y tecnológico para visibilizar talento femenino altamente cualificado aún infrarepresentado en posiciones de decisión.

Desde Andalucía -con Sevilla como nodo de proyección global- Caparrós ha construido una trayectoria internacional situada "en la convergencia entre gobernanza del espacio, relaciones institucionales, tecnologías emergentes y políticas de igualdad de género".

Su compromiso con la promoción de la igualdad comenzó a una edad temprana, participando en iniciativas orientadas al impulso de políticas públicas de género. Con el paso del tiempo, su enfoque evolucionó hacia una visión estratégica que hoy define su trabajo internacional: "La verdadera transformación de las políticas de género depende del acceso de las mujeres a las tecnologías que configurarán el poder económico y científico del siglo XXI", subraya.

Así, espacio, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y sistemas avanzados constituyen, en su análisis, el nuevo escenario donde se define la igualdad real.

Reconocimiento internacional: Space4Women-ONU-Naciones Unidas

El punto de inflexión vino con el reconocimiento global, que llegó en 2023, cuando fue seleccionada entre las 100 mujeres referentes mundiales del programa Space4Women, iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre (Unoosa).

"Space4Women impulsa el liderazgo femenino en el sector espacial y STEM y constituye una red internacional respaldada por Naciones Unidas que identifica perfiles capaces de promover inclusión y diversidad en uno de los dominios estratégicos del futuro", asegura la premiada.

Esta designación supuso una legitimación internacional dentro del ecosistema multilateral, posicionando a Caparrós como una voz activa en la integración de la perspectiva de género dentro de la economía espacial global.

ShakthiSAT: cooperación internacional y liderazgo femenino en ciencia

Tras este reconocimiento, la galardonada por Ewoman en esta edición se incorpora al proyecto internacional ShakthiSAT, fundado por la científica espacial Dra. Srimathy Kesan, iniciativa global que utiliza el espacio como herramienta educativa y de empoderamiento para niñas de distintos continentes.

"El término Shakthi, procedente de la tradición india, simboliza la energía femenina creadora, mientras que SAT conecta con la dimensión tecnológica y espacial del proyecto", explica. Como International Relations and Strategy Advisor y asesora del Board internacional, Caparrós contribuye a la expansión institucional del programa y al fortalecimiento de alianzas entre Europa, África y América Latina.

El proyecto se articula alrededor de una visión global que incluye 108 embajadoras internacionales, símbolo de armonía universal, con una expansión hacia 108 ecosistemas educativos. El impacto previsto de la organización es en más de 12.000 niñas en acceso a educación STEM y liderazgo tecnológico. "ShakthiSAT se consolida así como un ejemplo de diplomacia científica con perspectiva de género", indica la galardonada.

Tecnologías del futuro: liderazgo en estrategia de género cuántico

En una evolución natural hacia las tecnologías emergentes, Caparrós ha sido invitada a colaborar con el Africa Quantum Consortium (AQC) como Special Advisor for Gender Strategy in Quantum, un rol desarrollado en capacidad personal e internacional, orientado a integrar la dimensión de género dentro del ecosistema global de tecnologías cuánticas.

El Africa Quantum Consortium impulsa cooperación científica entre Europa y África en computación cuántica, innovación avanzada y desarrollo tecnológico estratégico. Su participación conecta iniciativas espaciales, deep tech y diplomacia científica internacional, contribuyendo a garantizar que el desarrollo de la revolución cuántica incorpore liderazgo femenino desde su fase fundacional.

Reconocimiento institucional y redes internacionales

En 2025, Rocío Caparrós recibió el Premio Clara Campoamor, distinción otorgada a trayectorias comprometidas con el avance real de la igualdad. Su incorporación a SWAN -impulsada desde Sevilla con el apoyo del cuerpo diplomático francés- refuerza una misión compartida: hacer visible el liderazgo femenino en los sectores tecnológicos que definirán el futuro global, liderazgo institucional e impacto industrial.

Caparrós participa igualmente en la Red de Mujeres Airbus Tablada y la Red Nacional de Mujeres Airbus España, desde donde impulsa la conexión entre industria, instituciones públicas y promoción del liderazgo femenino en entornos tecnológicos avanzados.

Andalucía como plataforma internacional

Desde España y Andalucía, su trabajo articula redes internacionales de mujeres, instituciones multilaterales y ecosistemas tecnológicos emergentes, contribuyendo a situar la igualdad de género dentro de la geopolítica de la innovación y del conocimiento.

"El reconocimiento EWoman 2026 pone en valor precisamente esta visión: un liderazgo internacional que entiende que el futuro de la igualdad se construye allí donde se diseña la tecnología del mañana", subraya.