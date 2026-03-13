El alcalde de Algeciras reclama a Montero una indemnización de 200.000 euros por "injurias y calumnias"
Además de la demanda a Montero, Landaluce también emprenderá acciones civiles contra Rocío Arrabal, portavoz del PSOE en Algeciras, por la protección del honor
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha iniciado acciones legales contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por “injurias y calumnias”, según ha explicado el abogado del regidor algecireño.
La demanda se ha representado a raíz de las declaraciones realizadas el pasado 13 de enero por Montero en un acto del PSOE en las que "imputó falsamente a Landaluce haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género".
También son objeto de la demanda, según ha indicado, declaraciones posteriores en las que "volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de Alvise Pérez en las redes sociales y que había sido ya archivada por la fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año".
Petición de retractación e indemnización
Según ha señalado el abogado, en la demanda se le exige a la ministra María Jesús Montero una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.
Por otra parte, en cuanto al archivo de la querella presentada contra la portavoz del PSOE en Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, va a ejercer acciones civiles sobre protección del honor previstas en la LO 1/1982, de 5 de mayo.
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