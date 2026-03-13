El alcalde de Algeciras reclama a Montero una indemnización de 200.000 euros por "injurias y calumnias"

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha iniciado acciones legales contra la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por “injurias y calumnias”, según ha explicado el abogado del regidor algecireño.

La demanda se ha representado a raíz de las declaraciones realizadas el pasado 13 de enero por Montero en un acto del PSOE en las que "imputó falsamente a Landaluce haber sido condenado, denunciado e investigado por un delito de violencia de género".

También son objeto de la demanda, según ha indicado, declaraciones posteriores en las que "volvió a referirse a esa denuncia ocultando deliberadamente que la misma fue interpuesta por compañeras del PSOE reproduciendo publicaciones de Alvise Pérez en las redes sociales y que había sido ya archivada por la fiscalía del Tribunal Supremo el 9 de enero de este año".

Petición de retractación e indemnización

Según ha señalado el abogado, en la demanda se le exige a la ministra María Jesús Montero una retractación pública, que cese en sus declaraciones y el pago de una indemnización de 200.000 euros.

Por otra parte, en cuanto al archivo de la querella presentada contra la portavoz del PSOE en Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, va a ejercer acciones civiles sobre protección del honor previstas en la LO 1/1982, de 5 de mayo.