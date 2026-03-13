Andalucía lanza ayudas directas de 3.000 euros para autónomos que cambien su vehículo: plazos y requisitos

La Junta de Andalucía ha publicado este viernes en el BOJA unas ayudas directas para que los autónomos andaluces puedan cambiar su vehículo viejo por uno más eficiente, se trata del Plan Renove Vehículos Andalucía 2026. Es una subvención de 3.000 euros para comprar un coche o furgoneta nueva menos contaminante.

Quién puede pedir las ayudas y cuáles son las condiciones

Las ayudas están dirigidas a personas trabajadoras autónomas que desarrollen su actividad en Andalucía y tengan domicilio fiscal o un establecimiento en la comunidad. Para acceder a la subvención será necesario comprar un vehículo nuevo, turismo o furgoneta, y dar de baja para desguace un vehículo antiguo, que deberá tener al menos diez años de antigüedad y la ITV en vigor.

Los vehículos que pueden acogerse a estas ayudas deberán cumplir requisitos de eficiencia, ya que solo se subvencionarán turismos o furgonetas con emisiones iguales o inferiores a 120 gramos de CO₂ por kilómetro. El objetivo del programa es favorecer la renovación del parque móvil y reducir las emisiones contaminantes en el transporte.

El programa cuenta con un presupuesto total de cinco millones de euros.

Las solicitudes podrán presentarse desde el 15 de abril de 2026 a las 9:00 horas y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2026, aunque podría cerrarse antes en caso de que se agoten los fondos disponibles.

El régimen para optar a estas ayudas es en concurrencia no competitiva, por lo que las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta que se consuman los 5 millones de presupuesto inicial con los que está dotado el programa.

Pasos para solicitar las ayudas

Estas nuevas ayudas deberán ser solicitadas directamente por el profesional autónomo utilizando para ello su certificado digital y sin intermediación de entidad colaboradora. La solicitud se realizará en la aplicación 100% telemática que habilitará la Agencia Andaluza de la Energía en su página web cuando se abra el programa, esto es, el 15 de abril, y cumplimentar el formulario. No será necesario aportar ninguna documentación adicional, ya que la comprobación de los requisitos la realizará a posteriori la Agencia Andaluza de la Energía de manera automatizada.

En el plazo de un mes desde la admisión a trámite del expediente, se notificará electrónicamente por parte de la Agencia la concesión de la ayuda, abonándose el 100% del incentivo en ese mismo momento en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario en su solicitud, la cual deberá estar dada de alta en el Fichero Central de Personas Acreedoras de la Tesorería de la Junta de Andalucía y estar vinculada a su persona.

La persona beneficiaria contará con un plazo máximo de seis meses desde la fecha de la notificación de la resolución para comprar y matricular el vehículo nuevo y achatarrar el antiguo. Cuando concluya ese periodo, contará con un máximo improrrogable de cuatro meses para presentar la documentación de justificación.

Noticias relacionadas

El profesional autónomo solo tendrá que cumplimentar el modelo de cuenta justificativa simplificada, que estará disponible en el aplicativo de tramitación y, en el caso de compra directa, también deberá aportar la factura del vehículo y el comprobante del gasto, y, si se ha adquirido mediante renting o leasing, el correspondiente contrato.