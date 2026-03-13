Caso Estadio La Cartuja: El Ayuntamiento de Sevilla descarta intervenir y deja todas las decisiones en manos de la Junta de Andalucía

El Ayuntamiento de Sevilla, que controla el 17,8% de las acciones de la sociedad gestora del Estadio de la Cartuja opta de momento por mantenerse al margen de la toma de decisiones tras el informe de la UCO y el auto judicial que ha supuesto la imputación de ex secretario de Deportes de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y del actual gerente Daniel Oviedo. No seguirá de esta forma los pasos de la Diputación de Sevilla y el Gobierno de España que han formalizado la petición de un consejo de administración extraordinario para analizar las supuestas irregularidades en los expedientes de contratación con la Federación Española de Fútbol durante la etapa de Luis Rubiales detectadas por la Guardia Civil y adoptar decisiones en consecuencia.

"Es un asunto que está en manos por un lado de la Justicia y por otro lado en manos de la colaboración administrativa que tiene que haber cuando a la Administración Pública se le pide información. Al igual que ocurre con otros asuntos también que ustedes conocen y que nos tocan más de cerca al Ayuntamiento. En este caso es el Gobierno de Andalucía que está tomando las decisiones y que está haciendo las cosas que tiene que hacer", apuntó el portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno.

En esta línea , el Ayuntamiento de Sevilla incidió en la "colaboración absoluta" y en la confianza en que se aclare lo ocurrido: "Si hay alguna irregularidad que se haya cometido, que se sepa y que se tomen las decisiones adecuadas", apuntó.

La posición del resto de administraciones

La posición expresada por el portavoz del gobierno municipal, Juan Bueno, coincide con los planteamientos del Gobierno andaluz que desde el principio ha subrayado que el actual gerente del Estadio La Cartuja no es un cargo directamente nombrado por la Junta de Andalucía y que cualquier decisión sobre su futuro debe abordarse de acuerdo entre todas las administraciones. De momento, la Consejería de Deportes se mantiene a la espera y no ha dado ningún paso para la convocatoria de un consejo de administración extraordinario. La Junta tiene la presidencia y es la accionista mayoritaria.

La segunda administración con un mayor volumen de representación en el consejo de administración es el Gobierno de España a través de Patrimonio del Estado con un 30%. En este caso, el pasado miércoles ya se remitió formalmente un escrito solicitando la convocatoria urgente de un consejo de administración ante la gravedad de los hechos. La misma decisión ha adoptado la Diputación Provincial, que tiene un 15% de representación. En ambos casos han pedido que se analice lo ocurrido y se adopten decisiones.

Votación sin nadie en contra en 2021

El 5 de mayo de 2021, tal y como avanzó este periódico, se aprobó por parte del Consejo de Administración llevar a cabo las obras con cargo al presupuesto aprobado por la subvención excepcional otorgada ese mismo día por la Consejería. Según el acta, a la que ha tenido acceso este periódico, este consejo se celebró a las 17:00 horas de forma telemática, y a él asistieron José María Arrabal (Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía); Myriam del Campo Sánchez (Junta de Andalucía); David Guevara García (Ayuntamiento de Sevilla); Isabel Sánchez Fernández (Junta de Andalucía); Antonio Franco González y Magín Parrelo Garrigós (Estado); Jesús Iglesias Redondo (Secretario del estadio, no consejero), Alejandro Moyano Molina (Diputación de Sevilla, no asistió, delegando su voto en David Guevara); Alberto Javier Ortiz de Saracho Mata (Turismo y Deporte de Andalucía no asistió, delegando su voto en el Presidente del Consejo). A este Consejo acude también Daniel Oviedo (gerente del Estadio); Rafael Galán (jefe del Departamento Económico de la Junta de Andalucía) y Joaquín María Barrón Tous (letrado de la Junta de Andalucía).

En cualquier caso, el consejo de administración sí permitió que, "de una manera excepcional y por su carácter de urgencia, el presidente y el gerente de la sociedad pudieran ampliar de forma excepcional la adjudicación de obras por un importe superior a los 500.000 euros". El único de este paquete de obras que supera ese montante es el de Gruconsa para la adecuación de la zona deportiva. El actual secretario general de Deportes, José María Arrabal, obtuvo manos libres para manejar esos contratos. En condiciones normales, esta vía exprés solo servía para contratos de hasta 30.000 euros.