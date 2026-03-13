Gobierno y Junta invertirán 110 millones en reparaciones de cauces, presas y defensas en Andalucía: las obras empezarán en marzo

El tren de borrascas que atravesó Andalucía este año ha provocado graves daños en presas, cauces, estaciones de bomberos, canales, sistemas de saneamiento o incluso estructuras de defensas frente a las avenidas. Una vez evaluados todos los daños y establecidas las prioridades, Gobierno de España y Junta de Andalucía ya han realizado su estimación de las inversiones necesarias para reparar todos los desperfectos registrados: se invertirán a partir de este mes de marzo un total de 110 millones de euros.

El plan de choque diseñado por el Gobierno de España está presupuestado en 60 millones de euros, un dinero que se invertirá en toda la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que abarca las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén. Forma parte de la estrategia dotada de 7.000 millones de euros aprobada por el Consejo de Ministros y destinada a Andalucía y Extremadura.

"Se priorizarán las zonas más perjudicadas, las que tengan más afectados y las de infraestructuras de riego para que los agricultores puedan afrontar la campaña de riego con normalidad, aprovechando, además, que los embalses están al 85% de media en la cuenca”, explicó el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, durante una visita a los cauces de los ríos Aguas Blancas y Alhama, en los términos municipales de Quéntar, Dúdar y Purullena, así como a Huétor Tájar. Se trata de algunas de las zonas donde más daños se registraron.

Obras de emergencia de la Junta de Andalucía

Por su parte, la Junta de Andalucía ha autorizado el uso de los ingresos disponibles del canon del agua, el suplemento que se aplica a todas las facturas de consumo doméstico e industrial en Andalucía y que estaba reservado para inversiones de mejora de infraestructuras hidráulicas para hacer frente a la sequía o al riesgo de inundaciones. Este año 2026, una parte de esos recursos se destinarán a hacer frente a los daños por el temporal. La Junta dispondrá de 176 millones de euros.

Este mes de marzo la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar expedientes de emergencia para la reparación de cauces e infraestructuras hidráulicas por un importe de 50 millones de euros. Este dinero se destinará a reparar los daños detectados en las cuencas de titularidad autonómica. Es decir, las Mediterráneas (Málaga y Almería); Tinto-Odiel-Piedras (Huelva) y Guadalete-Barbate (Cádiz). El objetivo es que las mejoras comiencen este mismo mes de marzo.

Primeras intervenciones en Huelva

Esta misma semana ya se han autorizado las primeras intervenciones urgentes. Estas se van a desarrollar en la presa de Corumbel Bajo, en la provincia de Huelva, ante los procesos de erosión interna. Se van a invertir en la reparación de esta infraestructura un total de cinco millones de euros con el objetivo de garantizar el suministro de 18 hectómetros cúbicos de agua al Condado de Huelva.

Los técnicos han observado mediante una ecosonda multihaz que existen anomalías en la pantalla y el plinto de la presa que afectan a la impermeabilidad y, por tanto, aumenta el riesgo de erosión interna. Además, se ha detectado una progresión en las filtraciones del cuerpo y el cimiento del embalse asociada probablemente a la incidencia de las fallas que los estudios geológicos y geotécnicos han detectado en la zona.