Granada da el salto a la final por la Capital Europea de la Cultura 2031

Granada ha superado el primer gran filtro en su aspiración de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031. La ciudad andaluza figura entre las finalistas anunciadas este viernes en una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Cultura, donde se ha dado a conocer la lista corta de candidaturas españolas que continúan en el proceso. Junto a Granada, también siguen en la carrera Cáceres, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

El anuncio del jurado internacional

Así lo ha dado a conocer la presidenta del comité de expertos, Tanja Mlaker, quien ha indicado que en un mes estará disponible un informe en el que el jurado internacional expondrá los detalles de sus juicios acerca de las distintas candidaturas.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, ha señalado que la candidatura granadina trabajará sobre ese informe incluyendo novedades que se darán a conocer a partir de la semana que viene. Sus primeras declaraciones a los medios las ha hecho antes de salir con miembros de la delegación y del consorcio creado para impulsar el proyecto de la Capitalidad Cultural Europea 2031 al balcón del Ayuntamiento de Granada, en la céntrica Plaza del Carmen, para celebrarlo.

La delegación de Granada ha seguido la rueda de prensa en el Ayuntamiento con miembros de la comitiva que no han podido contener las muestras de nerviosismo mientras la portavoz avanzaba en las explicaciones previas al anuncio del veredicto.

Apoyo institucional y colaboración andaluza

Carazo ha animado a Jerez de la Frontera, la otra candidatura andaluza en la primera fase, la cual no ha pasado el corte del jurado internacional, a colaborar de cara al último esfuerzo que Granada habrá de hacer antes de que, a finales de año, se conozca si finalmente es la elegida como ciudad española para la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Ha felicitado al resto de finalistas y también a las que no han logrado pasar este primer corte porque han hecho "una apuesta valiente y una buena decisión" al entender la cultura "como eje transformador".

"Hemos defendido una candidatura rigurosa, sólida y profundamente viva, explicado con claridad qué ciudad queremos ser y cómo la cultura puede ayudarnos a construir una Granada más abierta, creativa y conectada con Europa. Detrás de este proyecto hay talento, trabajo y, sobre todo, una ilusión compartida por miles de personas, eso nos hace seguir en este camino", ha asegurado Carazo.

Amplia participación social

El consistorio ha destacado en nota de prensa la amplia participación social en el proceso, con la implicación de la Universidad de Granada (UGR), centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, asociaciones culturales, colectivos ciudadanos, empresas y profesionales del sector creativo para configurar una candidatura concebida como un auténtico proyecto de ciudad.

En paralelo, la propuesta ha valorado la dimensión europea de Granada, su patrimonio cultural y su capacidad de diálogo con otras ciudades y territorios del continente, alineando el proyecto con los valores europeos, la sostenibilidad y los retos de la agenda urbana contemporánea.

El proyecto Granada 2031 plantea así una estrategia cultural ambiciosa que incluye la creación de nuevos espacios para la innovación cultural, la recuperación de patrimonio histórico para usos culturales y el impulso de infraestructuras culturales destinadas a fortalecer el ecosistema creativo de la ciudad.

Asimismo, la candidatura apuesta por reforzar el papel de Granada como gran capital cultural a través de sus festivales y de la recuperación e impulso de iniciativas culturales que contribuyen a proyectar la ciudad en el ámbito nacional e internacional.

Expectación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada tras la elección como finalista. / EUROPA PRESS / Europa Press

Tras conocerse el paso de Granada a la fase final del proceso, el Ayuntamiento ha trasladado un mensaje de agradecimiento a todas las personas, entidades e instituciones que han contribuido a hacer posible este avance.

"Queremos dar las gracias a toda Granada: a sus instituciones, al sector cultural, a sus asociaciones, a sus empresas y a cada ciudadano que ha creído en este proyecto. Hoy celebramos haber llegado hasta aquí, pero sobre todo miramos hacia adelante con más fuerza que nunca. Tenemos proyecto, tenemos equipo y tenemos la ilusión de toda una ciudad, unida y deseosa de seguir avanzando en el camino".

Granada aspira a conquistar desde el trabajo, el talento y la convicción de que la cultura es el mejor camino para construir su futuro, encaminado al plan estratégico 2040, ha apuntado también Carazo.

El papel del bid book y la proyección internacional

El 'bid book' presentado el pasado martes es el documento estratégico que recoge el proyecto cultural, social y urbano con el que cada ciudad aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura según los criterios que estipula la Comisión Europea. Junto a la candidatura de Granada y de Jerez de la Frontera competían, además de Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, y Cáceres, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia) y Toledo.

Tras la presentación a primera hora de la mañana del martes de este documento estratégico de Granada, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, uno de los comisarios de la candidatura granadina para ser Capital Cultural Europea en 2031, indicó que en la presentación en el Ministerio de Cultura se habían puesto sobre la mesa la historia de la ciudad de la Alhambra y el 500 aniversario de la UGR, así como su proyección de futuro.

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo (d), junto a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez (c), siguen con atención el anuncio de las ciudades que pasarán la criba. / Nacho Frade / Europa Press

Por su parte, la alcaldesa felicitó, al igual que ha hecho este viernes, visiblemente emocionada, al equipo implicado en la exposición del proyecto plasmado en el 'bid book', el documento estratégico "que centra en la cultura" y prepara a la ciudad "más allá" del horizonte de 2031 hasta 2040.

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Siguiendo el orden establecido, y según detalla Cultura en su página web, consultada por Europa Press, corresponde a España y a Malta la responsabilidad de acoger las Capitales Europeas de la Cultura en 2031. El proceso de selección se inicia con seis años de antelación y la designación formal tiene lugar cuatro años antes del año en que recae el título.