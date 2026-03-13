Fin oficial a la sequía en Andalucía: la Junta anuncia la recuperación en todas las cuencas y embalses de la comunidad autónoma

La Junta de Andalucía ha declarado oficialmente el fin de la sequía en la comunidad autónoma. La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha reunido este viernes a los responsables de la gestión del agua en las distintas cuencas y embalses de Andalucía y ha acordado que los sistemas que aún no lo estaban pasen a situación de normalidad. Esto supone un paso previo para poder declarar próximamente el fin de la sequía en toda la región. Los informes técnicos indican que los embalses y recursos hídricos ya están por encima de los niveles necesarios, por lo que se podrá volver a utilizar el agua con normalidad, aunque la Junta insiste en que debe seguir haciéndose un uso responsable, ya que en el futuro podrían repetirse periodos de escasez.

La Junta indica que este resultado ha sido "fruto directo de la gestión responsable y coordinada desarrollada durante la sequía, en la que han participado activamente administraciones, entidades suministradoras, comunidades de regantes y usuarios".

Resumen por cuencas

Guadalete-Barbate: Los embalses almacenan 1.499 hm³, el 92% de su capacidad , un 164% más que hace un año . Todos los sistemas de la zona ya superan los niveles necesarios para considerarse en normalidad: Guadalete, Barbate, junto con la UTE Sierra de Cádiz y la UTE Abastecimiento de Tarifa.

Los embalses almacenan 1.499 hm³, el , un . Todos los sistemas de la zona ya superan los niveles necesarios para considerarse en normalidad: Guadalete, Barbate, junto con la UTE Sierra de Cádiz y la UTE Abastecimiento de Tarifa. Cuencas Mediterráneas Andaluzas: Acumulan 880 hm³ , el 76,9% de su capacidad , casi el doble que el año pasado . Sistemas como Campo de Gibraltar, Costa del Sol Occidental, Guadalhorce-Limonero o Viñuela-Axarquía también se encuentran ya en situación de normalidad.

Acumulan , el , casi . Sistemas como Campo de Gibraltar, Costa del Sol Occidental, Guadalhorce-Limonero o Viñuela-Axarquía también se encuentran ya en situación de normalidad. Almería: La mejora se debe en parte al trasvase de 45 hm³ desde el Negratín al embalse de Cuevas del Almanzora , autorizado tras cinco años sin realizarse.

La mejora se debe en parte al , autorizado tras cinco años sin realizarse. Tinto-Odiel-Piedras y Chanza: Esta demarcación ya estaba previamente en situación de normalidad, por lo que no ha sido necesario convocar nuevas reuniones de gestión de la sequía.

Andalucía entra en normalidad hídrica tras años de sequía

La vuelta a una situación de normalidad en todas las unidades territoriales de explotación supone un hito de especial relevancia para Andalucía, indica la Junta en una nota de prensa. No solo restablece el funcionamiento habitual de los usos del agua, sino que permite avanzar hacia la declaración oficial del fin de la sequía, siempre con las cautelas establecidas en la normativa vigente.

Desde la Junta indican que se continuará trabajando, junto con los usuarios y los agentes del sector, en la planificación a largo plazo, la mejora de infraestructuras, el impulso de nuevas fuentes de recursos y la consolidación de una gestión hídrica moderna y sostenible.