La Armada española finaliza en Rota el despliegue de la OTAN en el Atlántico Norte y el Báltico

La Armada española ha concluido en la Base Naval de Rota (Cádiz) el despliegue en el que ha ejercido el mando del componente marítimo de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) de la OTAN, tras más de seis semanas de operaciones en aguas del norte de Europa orientadas a reforzar la disuasión y la seguridad aliada.

Según ha informado el Ministerio de Defensa, el operativo ha estado dirigido por el Spanish Maritime Forces Headquarters (SPMARFOR), el cuartel general marítimo español de alta disponibilidad para la OTAN. La misión comenzó el pasado 31 de enero, cuando el buque de mando Castilla, acompañado por la fragata Cristóbal Colón y la Agrupación Anfibia Turca, partió desde Rota para asumir la dirección del componente marítimo de esta fuerza de reacción.

Durante el despliegue, las unidades participaron en el ejercicio ‘Steadfast Dart 26’, considerado el más visible de la OTAN en 2026 y diseñado para poner a prueba la capacidad de la Alianza para desplegar fuerzas con muy poca antelación. Las maniobras se desarrollaron en el área del Mando de Fuerzas Conjuntas de Brunssum, con actividades en el Mar del Norte, el mar Báltico y en territorio de Alemania y Dinamarca, demostrando la capacidad de integración de las fuerzas aliadas en operaciones multidominio.

El componente marítimo estuvo formado por 15 buques de seis países aliados —España, Turquía, Polonia, Francia, Alemania y Países Bajos—, entre ellos la Agrupación Naval Permanente número 1 de la OTAN, bajo el mando del contralmirante segundo comandante del SPMARFOR. En total participaron unos 2.500 marinos de once países, reflejando el nivel de cooperación y coordinación dentro de la Alianza.

Tras el ejercicio principal, las unidades también tomaron parte en el ejercicio alemán ‘Northern Quadriga 26’, centrado en la seguridad marítima, la protección de las líneas de comunicación y de infraestructuras críticas, así como en el control del mar. En la fase final del repliegue, el buque Castilla participó además en ‘Dynamic Guard 26’, un ejercicio desarrollado frente a las costas de Noruega enfocado en el combate de alta intensidad, la defensa antimisil y la guerra electrónica.

Durante las seis semanas de despliegue, las fuerzas navales aliadas realizaron operaciones en el Atlántico Norte, el Mar del Norte y el Báltico occidental, en una actividad de vigilancia reforzada que, según Defensa, envía un mensaje de unidad y cooperación entre los aliados y reafirma el compromiso de España con la defensa colectiva de la OTAN.