Juanma Moreno respalda la Real Fundación Andalucía-América y apuesta porque Andalucía lidere el “encuentro y el progreso”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido este pasado viernes en el Palacio de San Telmo a la directiva de la Real Fundación Andalucía-América, encabezada por su presidente ejecutivo y director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz.

Tras el encuentro, Moreno ha destacado el respaldo del Gobierno andaluz a esta iniciativa y ha asegurado que la fundación representa “una gran oportunidad” para fortalecer los lazos entre Andalucía y América. A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el presidente andaluz ha señalado que el Ejecutivo autonómico apoya su labor y ha mostrado su satisfacción por que los Reyes de España asuman la Presidencia de Honor de la institución.

En este sentido, Moreno ha subrayado el papel que Andalucía puede desempeñar en el impulso de las relaciones culturales, económicas y sociales entre ambos territorios. “Los andaluces queremos liderar un papel muy activo en la concordia, el encuentro y la generación de oportunidades de progreso”, ha afirmado.

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En la reunión también han participado la vicepresidenta ejecutiva de la fundación, Concha Yoldi, el secretario general, Antonio Pascual, así como varios miembros del patronato, entre ellos Javier Benjumea, José Luis Manzanares y Francisco Herrero. Asimismo, ha asistido el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.