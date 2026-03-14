Quejas de ONGs por el reparto de subvenciones de la Junta de Andalucía: "No pueden llevar a cabo sus proyectos"

La consejera de Inclusión Social, Familia e Igualdad, Loles López, ha defendido las decisiones de su cartera a la hora de repartir la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. Las críticas se han multiplicado desde el reparto de estas ayudas por parte de la Coordinadora del Tercer Sector que, pese a que las modificaciones se acordaran con el sector, denuncian había dejado fuera a decenas de organizaciones "esenciales".

El reparto de estas ayudas depende de las comunidades autónomas desde 2017, tras una decisión del Tribunal Constitucional. Según los datos de la Consejería de Inclusión, en 2025 hubo 292 entidades y 765 proyectos beneficiarios. Esta cifra, supone un gran incremento respecto a los números de los primeros años de reparto. Así, según la consejera, se han subvencionado 209 proyectos más que en 2018.

"Hay más entidades y más proyectos", ha explicado la responsable de la cartera en el Parlamento a pregunta de los socialistas y ha puntualizado que "cada vez es mayor el número de entidades que participan". Aun así, ha querido puntualizar que, al tratarse de una subvención en concurrencia competitiva y de carácter anual, las entidades que se ven beneficiadas de la misma "son diferentes cada año".

"Preocupación" de las entidades

Desde la bancada del PSOE, el diputado José Luis Ruiz ha lamentado la "honda preocupación" que a su partido ha llegado desde el sector. "El problema está en las bases que está dejando a muchas entidades sin poder presentarse, sin poder llevar a cabo sus proyectos y con incertidumbre", ha detallado el socialista, que ha denunciado que se han producido "recortes" en esta ayuda, según les han trasladado.

En esta ocasión se ha estrenado la línea 4, con la que se busca dar respuesta a las necesidades de las entidades más pequeñas o que trabajan por provincia. Esta decisión se tomó tras reunirse con la Mesa Sectorial y después de percatarse que, al tratarse de una subvención en concurrencia competitiva, eran muchas las asociaciones que no recibían ayudas al no tener las mismas capacidades que las más grandes.

Esta línea tenía un carácter provincializado para poder dar cabida y oportunidades a las entidades más pequeñas que no podían competir en igualdad de condiciones. Desde la Consejería recuerdan que "no se había hecho nunca", pero apuntan que por este motivo "unas entran y otras no". De hecho, gracias a la incorporación de esta nueva opción, se han subvencionado 213 proyectos de 105 entidades, como ha desgranado López.

Aumenta la partida

Pese a la defensa realizada por la consejera del ramo, desde la Coordinadora aseguran que este reparto "perjudica a las pequeñas y medianas entidades sociales y concentra recursos en unas pocas entidades grandes". Así, sostienen que este "desequilibrio" es "destructivo para el tejido social andaluz" e indican que la "gestión, distribución y criterios de asignación es pernicioso y provoca de forma sistemática un efecto excluyente".

Con todo, la dirigente popular ha defendido que "cada vez es mayor el número de entidades que participan". Este año, la partida destinada a financiar estas subvenciones han crecido en unos 10 millones de euros, después de que se haya aumentado desde los 47 millones en 2024 hasta los 56 en 2025. Además. López ha subrayado que "por primera vez se ha conseguido sacar la convocatoria en mayo y pagarla en el año en curso".