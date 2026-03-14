El tiempo da un giro en Andalucía: frío, viento y dos provincias con avisos amarillos, según la Aemet

El frío y el viento vuelven a ser la tónica habitual de Andalucía en la jornada de este sábado 14 de marzo. Las ciudades andaluzas mostrarán cielos muy nubosos y temperaturas algo más bajas, con máximas que en muchas zonas se moverán entre los 15 y los 18 grados.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene además avisos amarillos en dos provincias andaluzas, concretamente en Granada y Almería, donde se esperan rachas de viento intensas y fenómenos costeros durante buena parte del día.

La inestabilidad se concentrará principalmente en el tercio oriental de la comunidad y en las sierras Béticas, donde podrán registrarse precipitaciones ocasionales. En el resto de la región el cielo permanecerá cubierto o con abundante nubosidad, aunque con menor probabilidad de lluvia.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el tercio oriental de la comunidad y en las sierras Béticas, donde los chubascos podrán aparecer de forma intermitente a lo largo de la jornada. En estas áreas se sitúan los avisos meteorológicos, que afectan especialmente a zonas de montaña de Granada y del interior de Almería, con previsión de lluvias y un ambiente más frío.

Avisos amarillos en Granada y Almería

Los avisos meteorológicos afectan especialmente a zonas del interior de Almería, como el Valle del Almanzora y Los Vélez, donde se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora desde primeras horas de la mañana. También hay aviso por viento en el Levante almeriense y en la costa de Granada, donde las rachas podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Además, el litoral de Almería y Granada permanecerá en alerta por fenómenos costeros desde por la mañana con viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas que podrían alcanzar los tres metros, lo que obliga a extremar la precaución en la costa.

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En el resto de Andalucía el ambiente será más tranquilo, aunque con temperaturas ligeramente más frescas que en días anteriores. Ciudades como Sevilla, Córdoba o Málaga registrarán máximas moderadas y cielos muy nubosos, con vientos flojos a moderados del norte y algunos claros puntuales a lo largo de la tarde.