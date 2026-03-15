Playas sin arena y destrozos millonarios: la costa de Cádiz repara a contrarreloj los daños de las borrascas para llegar a Semana Santa

Los últimos temporales no solo arrasaron calles y avenidas: también destrozaron la infraestructura y el entorno de muchas playas andaluzas. Sobre todo, en la provincia de Cádiz, donde las olas, el viento y la lluvia modificaron un paisaje que cada año atrae a miles y miles de visitantes. Frente a ese escenario, un buen número de municipios gaditanos apuran los días para reparar los daños en la costa a las puertas de una fecha clave para el turismo: Semana Santa.

"No sé como llegaremos a la primavera y el verano, pero por ahora los daños en nuestro litoral son bastante altos", reconoce Dolores de Melo, delegada de Playas del Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. Solo hay que echar un vistazo a la costa de El Palmar: hay accesos convertidos en pequeños barrancos, pasarelas que han desaparecido, vallas dunares arrancadas y esparcidas por toda la orilla.

"Y más allá de afectaciones en infraestructuras, existe otro problema muy importante también: el cambio de perfil de la playa", señala De Melo. "Como consecuencia de la erosión que ha sufrido, hay zonas donde la arena se ha ido y ha dejado al descubierto el sustrato rocoso, dificultando el tránsito de las personas. En algunos puntos, además, se ha creado una pared de más de tres metros de altura".

Restos de madera tras los destrozos causados por las borrascas en la playa de El Palmar (Vejer de la Frontera). / AYUNTAMIENTO DE VEJER

En el caso de El Palmar, dentro del término municipal de Vejer, la temporada veraniega está prevista que empiece el 16 de junio. No obstante, el Consistorio siempre adecúa la playa justo antes de la Semana Santa: "Esta vez intentaremos adecentarla, aunque hay problemas que no podremos solventar, como la renovación de pasarelas o el perfil de la playa", afirma la edil socialista. "Estamos insistiendo para reunirnos con la demarcación de Costas y ver cómo podemos acometer reparaciones a la mayor brevedad posible, pero no tenemos ni fecha ni presupuesto".

Daños millonarios en Cádiz

"Las playas no están en su mejor momento, está claro. Y no solo las de Cádiz: todo el litoral completo, desde Huelva hasta aquí. Estamos trabajando en ello, aunque no va a ser fácil", declaró al respecto José Carlos Teruel, delegado de Playas en el Ayuntamiento de la capital gaditana. El Gobierno de la ciudad ha presentado un informe ante la Junta de Andalucía que cuantifica los daños en la costa "en alrededor de 1,5 millones de euros".

"Se va a intentar actuar para que las playas tengan una aportación de arena por parte de la demarcación de Costas", aclaró también Teruel hace unos días ante los medios de comunicación. "Estoy seguro de que vamos a llegar para poder disfrutar de ellas durante la próxima Semana Santa", confiaba el delegado popular. De hecho, el propio grupo del PP impulsó una propuesta aprobada por unanimidad en el Pleno para pedir "ayuda y colaboración tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central", con el objetivo de tener todo a punto "esta pretemporada".

El alcalde de Cádiz, Bruno García, supervisando los trabajos tras los daños causados por los temporales en las playas. / AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

Más trabajo en la costa de Rota

Las borrascas que azotaron Andalucía en los primeros meses de 2026 dejaron "graves daños en prácticamente toda la costa de Rota", tal como informan desde el Consistorio. "Han provocado importantes desperfectos en accesos, pasarelas y equipamientos de playa, lo que ha supuesto un incremento considerable del volumen de trabajo que cada año se realiza de cara a la preparación de la temporada de playas, que tradicionalmente comienza con la Semana Santa", apunta José Antonio Medina, delegado al cargo de esta competencia.

En estos momentos, el Ayuntamiento de Rota está centrando gran parte de sus esfuerzos en que todo el litoral "pueda contar con los principales servicios habituales" para esta próxima festividad. "Aunque algunos accesos podrían continuar en obras o en proceso de reparación debido a la magnitud de los daños sufridos", ha advertido Medina, que ha reiterado "la necesidad de contar con la colaboración de otras administraciones para afrontar estas actuaciones".

Ayudas extraordinarias para 11 municipios

Ante la magnitud de los destrozos, el Gobierno de España ha anunciado una inversión de 6,2 millones de euros "para obras de emergencia destinadas a la regeneración de playas de la provincia de Cádiz afectadas por el tren de borrascas", tal como han detallado desde la Subdelegación. "La actuación, aprobada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y ejecutada por la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, contempla aportes y redistribución de arena, así como la reparación de accesos públicos dañados".

Este plan de ayudas beneficiará a un total de 11 municipios gaditanos: Sanlúcar de Barrameda, Conil de la Frontera, Chipiona, Rota, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Cádiz, San Fernando, Vejer de la Frontera, Barbate y Tarifa. "El Ejecutivo central es sensible a las necesidades de mantenimiento y conservación de nuestras playas y demuestra su compromiso desde el primer momento, librando las partidas necesarias para su rehabilitación", ha destacado la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores.

"La playa es importantísima para nuestro municipio, tanto a nivel de biodiversidad como de motor económico", apunta por su parte la teniente de alcalde de Vejer de la Frontera, Dolores de Melo. Las borrascas Marta, Leonardo o Kristin dejaron tras de sí numerosos destrozos en las playas gaditanas, desde los accesos hasta el propio paisaje costero. Y el tiempo corre: en solo unos días llegarán los primeros turistas de la temporada.