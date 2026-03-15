Los médicos andaluces inician este lunes una nueva semana de huelga por Estatuto Marco del Gobierno

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este lunes 16 hasta el próximo viernes 20 de marzo la segunda semana laboral completa de huelga de médicos y residentes convocada contra el nuevo Estatuto Marco del Gobierno de España. En Andalucía están llamados a secundar los paros más de 30.000 facultativos, según los datos del sistema sanitario público.

Las protestas incluirán además una manifestación en Sevilla el próximo miércoles 18 de marzo, que partirá desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Casi 300.000 actos asistenciales suspendidos en la primera semana

La primera semana completa de huelga, celebrada entre el 16 y el 20 de febrero, dejó un fuerte impacto en la sanidad andaluza con 299.430 actos asistenciales suspendidos y un coste económico estimado de 39,4 millones de euros.

Del total de actuaciones sanitarias canceladas, 177.281 correspondieron a Atención Primaria y 122.149 a Atención Hospitalaria. En los hospitales andaluces se suspendieron 96.524 consultas externas, 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas.

Servicios mínimos durante la huelga

El SAS mantiene servicios mínimos similares a los aplicados durante la primera convocatoria. En Atención Primaria, los centros que dispongan de SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria) no tendrán mínimos asignados, ya que las urgencias serán cubiertas por estos dispositivos.

En los centros sin SUAP se designará un médico para atender exclusivamente urgencias durante el horario habitual del consultorio. En el caso de consultorios auxiliares, no se han establecido servicios mínimos.

En los hospitales se mantendrán los servicios habituales de un domingo o festivo, garantizando la actividad en urgencias, cuidados críticos y partos, así como el 100% de las pruebas diagnósticas urgentes.

Además, se asegura la continuidad de tratamientos esenciales como diálisis, radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica o punciones ováricas, así como la atención a pacientes hospitalizados que requieran asistencia inmediata.

Llamamiento a una participación masiva

El Sindicato Médico Andaluz (SMA), uno de los convocantes de la huelga, ha pedido a los profesionales sanitarios que secunden de forma masiva los paros y participen en la manifestación prevista en Sevilla.

Entre sus reivindicaciones destacan la creación de un estatuto médico propio, una mesa de negociación específica para la profesión, una clasificación profesional acorde a la cualificación y responsabilidad de los facultativos y una regulación de la jornada laboral que ponga fin a los excesos horarios y a la baja remuneración de las guardias.

El sindicato también reclama la implicación de la Junta de Andalucía en el conflicto y ha instado tanto al Ministerio de Sanidad como al Gobierno andaluz a abrir una negociación real para mejorar las condiciones laborales del colectivo médico.

A pesar del impacto que pueda tener la huelga, el SMA asegura que el deterioro de la asistencia sanitaria no se debe a las protestas, sino a “las políticas que están deteriorando las condiciones de trabajo y dejando sin médicos a la sanidad pública”.