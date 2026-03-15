La ruta aérea entre Sevilla y Almería mantiene su crecimiento: supera los 33.000 pasajeros en 2025

La ruta aérea entre Sevilla y Almería, operada por Air Nostrum bajo la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP), ha cerrado 2025 con 33.400 pasajeros, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior. En total, se registraron 1.604 viajeros más que en 2024, cuando esta conexión alcanzó los 31.796 pasajeros.

Este crecimiento consolida la recuperación de esta conexión aérea dentro de las comunicaciones interiores de Andalucía, después de que en 2024 ya experimentara un aumento del 46% en el número de usuarios.

Octubre, el mes con más viajeros

Según los datos facilitados por el Gobierno andaluz, el mes de octubre fue el que registró mayor número de pasajeros, con 3.274 usuarios, convirtiéndose en el récord mensual del año. También superaron los 3.000 viajeros meses como junio (3.171), noviembre (3.114), mayo (3.081) y marzo (3.014).

En el lado contrario, agosto fue el mes con menor utilización de la ruta, con 1.677 pasajeros. Otros meses con cifras más moderadas fueron enero (2.452), abril (2.511), febrero (2.583) y diciembre (2.635).

Mejora la ocupación de los vuelos

Además del incremento de pasajeros, la ocupación media de los vuelos también ha aumentado. El porcentaje de asientos utilizados creció un 6,49% durante el último año, situándose en una media del 44,6% de ocupación.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha destacado que esta conexión aérea es un elemento “esencial para vertebrar el territorio y mantener las comunicaciones”, especialmente ante la situación actual de las conexiones ferroviarias, que —según ha señalado— “no están cumpliendo ni con las expectativas ni con los plazos”.

Una conexión estratégica para Andalucía

La Junta de Andalucía ha reiterado su compromiso con esta ruta, que cuenta con una inversión cercana a los 12 millones de euros para garantizar su continuidad en los próximos años.

La conexión aérea entre Sevilla y Almería cuenta con la declaración de OSP desde marzo de 2009 y comenzó a operar el 15 de enero de 2010. Esta figura obliga a mantener una operación regular y continua, con horarios que aseguren la conectividad entre ambas ciudades.

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Actualmente, la ruta ofrece dos vuelos de ida y dos de vuelta cada día laborable, además de dos conexiones los domingos y festivos, lo que permite realizar viajes de ida y vuelta en el mismo día entre ambas capitales andaluzas.