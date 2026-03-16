Andalucía aprobará ayudas de hasta 350 euros al mes para autónomos y pymes afectados por las borrascas

El Gobierno andaluz aprobará esta semana un paquete de ayudas económicas para autónomos y pequeñas y medianas empresas afectadas por las borrascas que azotaron Andalucía el mes pasado. Las subvenciones se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa y recibirán luz verde en el Consejo de Gobierno previsto para el miércoles 18 de marzo en Huelva.

El anuncio lo ha realizado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la inauguración en Sevilla del VI Foro Económico de El Español, donde ha detallado las condiciones de estas ayudas dirigidas a compensar los daños económicos provocados por el tren de borrascas, especialmente en sectores como el primario.

Ayudas de hasta 350 euros al mes durante diez meses

Según ha explicado Moreno, las ayudas contemplan 200 euros mensuales para autónomos durante un periodo de diez meses. Además, los autónomos que tengan trabajadores a su cargo y las pymes podrán recibir 350 euros al mes por cada empleado contratado, también durante diez meses.

Estas medidas forman parte del Plan Andalucía Actúa, con el que el Ejecutivo autonómico pretende dar respuesta al impacto económico que dejaron los temporales registrados el pasado mes en la comunidad.

Moreno destaca la "estabilidad" de Andalucía

Durante su intervención en el foro económico, el presidente andaluz defendió la estabilidad política y económica de Andalucía como una de sus principales ventajas competitivas en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

En este sentido, destacó algunas de las medidas impulsadas por su Gobierno en los últimos años, como las bajadas de impuestos, la simplificación administrativa o la puesta en marcha de la Unidad Aceleradora de Proyectos, una iniciativa que, según señaló, ha facilitado más de 18.000 millones de euros de inversión y la creación de 55.000 empleos.

Datos económicos de la comunidad

Moreno también repasó algunos indicadores económicos que, a su juicio, reflejan la evolución de la comunidad en los últimos años. Entre ellos, señaló el crecimiento del PIB andaluz en un 12,9% entre 2019 y 2025, la existencia de 540.000 empresas activas, que sitúan a Andalucía como la segunda región de España con más empresas, o el hecho de que las exportaciones hayan superado por primera vez los 40.000 millones de euros.

Asimismo, indicó que la inversión extranjera entre 2019 y 2024 ha superado los 5.000 millones de euros, duplicando la registrada en los seis años anteriores.

"Es nuestro momento"

El presidente andaluz concluyó su intervención defendiendo el potencial económico de la comunidad y su proyección de futuro. Según afirmó, Andalucía es hoy una tierra "más orgullosa y consciente de su capacidad", con una economía comparable a la de algunos países europeos.

"Si seguimos en este camino, se verá cómo Andalucía será la primera comunidad de España", afirmó Moreno al cierre de su intervención.