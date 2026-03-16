La Aemet avisa de un cambio del tiempo en Andalucía: llega la borrasca Therese con lluvias a las puertas de la Semana Santa
Andalucía espera la llegada de una borrasca que dejará lluvias a partir del miércoles en Cádiz, Huelva y Sevilla
La borrasca atlántica que se formará frente a la costa portuguesa marcará el tiempo en Andalucía a partir del miércoles 16 de marzo, con precipitaciones especialmente relevantes en el oeste de la comunidad, sobre todo en Cádiz, Huelva y Sevilla, mientras que la anunciada borrasca Samuel finalmente no tendrá impacto en el territorio andaluz.
La previsión apunta a una semana de lluvia intermitente en Andalucía, con mayor intensidad el miércoles, el viernes y el domingo, especialmente en Cádiz, Huelva y Sevilla.
Previsión meteorológica en el oeste andaluz
El delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios, explica que el sistema será estacionario al inicio de la semana y apenas tendrá incidencia el lunes y el martes. Al final del martes, sin embargo, se empezará a notar un aumento de la nubosidad y podrá comenzar a llover en el oeste andaluz.
Lluvias desde el miércoles
A partir del miércoles 16 de marzo, la borrasca atlántica Therese dejará precipitaciones más significativas en las provincias occidentales. Además de Cádiz, Huelva y Sevilla, también podrá registrarse lluvia, aunque de forma más débil, en Málaga y Córdoba. El jueves se esperan intervalos nubosos, mientras que el viernes volverán las precipitaciones en prácticamente toda la comunidad andaluza.
De cara al fin de semana, el sábado presentará cielos nubosos con menor probabilidad de lluvia, y el domingo será la jornada con mayor previsión de precipitaciones.
Temperaturas y viento
En cuanto a las temperaturas diurnas, la Aemet prevé oscilaciones continuas a lo largo de la semana.
Subirán el martes, bajarán el miércoles, repuntarán el jueves y el viernes experimentarán un descenso más acusado, antes de recuperarse de forma progresiva durante el fin de semana. Las mínimas, en cambio, se mantendrán sin cambios significativos, en torno a los diez u once grados en el Valle del Guadalquivir, valores considerados relativamente altos para esta época.
El tiempo en Sevilla por horas
Lunes 16 de marzo
- 06:00 – Despejado. 11 °C.
- 12:00 – Despejado. 20 °C.
- 18:00 – Despejado. 20 °C.
- 24:00 – Despejado (noche).
- Máx: 23 °C | Mín: 11 °C | Lluvia: 0%
Martes 17 de marzo
- 06:00 – Despejado. 11 °C. Viento en calma.
- 12:00 – Poco nuboso. 23 °C. Viento SO 10 km/h.
- 18:00 – Poco nuboso. 21 °C. Viento SO 10 km/h.
- 24:00 – Nubes altas. 13 °C. Viento NO 10 km/h.
- Máx: 25 °C | Mín: 10 °C | Lluvia: 0%
Miércoles 18 de marzo
- 00-12 h – Muy nuboso con lluvia. 90% probabilidad.
- 12-24 h – Intervalos nubosos con lluvia. 80% probabilidad.
- Máx: 23 °C | Mín: 10 °C | Probabilidad total de lluvia: 95%
Jueves 19 de marzo
- 00-12 h – Nubes altas. 5% probabilidad de lluvia.
- 12-24 h – Intervalos nubosos. 10% probabilidad de lluvia.
- Máx: 26 °C | Mín: 11 °C
Viernes 20 de marzo
- Todo el día – Cubierto con lluvia. 65% probabilidad.
- Máx: 20 °C | Mín: 13 °C
Sábado 21 de marzo
- Todo el día – Intervalos nubosos con lluvia. 80% probabilidad.
- Viento en calma.
- Máx: 22 °C | Mín: 11 °C
Domingo 22 de marzo
- Todo el día – Nuboso con lluvia. 85% probabilidad.
- Máx: 23 °C | Mín: 11 °C
Respecto al viento, no se esperan episodios destacados en la mayor parte de la comunidad andaluza.
La excepción se sitúa en el área gaditana del Estrecho, donde hay avisos amarillos el martes y se prevén vientos de levante fuertes o muy fuertes el jueves y el viernes.
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