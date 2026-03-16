Los hospitales públicos andaluces ofrecerán wifi gratis y sin límite de tiempo

La Junta de Andalucía ha anunciado la puesta en marcha de la primera red wifi gratuita, de calidad y sin límite de tiempo en los hospitales públicos andaluces, un proyecto impulsado por el presidente Juanma Moreno que contará con una inversión de 18,5 millones de euros y la instalación de 18.000 puntos de acceso con tecnología wifi de última generación para mejorar la conectividad de pacientes y profesionales sanitarios.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la primera red wifi gratis, de calidad y sin límite de tiempo en todos los hospitales públicos andaluces. En este proyecto se han invertido 18,5 millones de euros para instalar 18.000 puntos de acceso con tecnología wifi de última generación.

"Está comprobado que estar conectado es muy importante y, sobre todo, estar conectado ayuda a pasar mejor los días en las horas en los hospitales; a reducir el aislamiento que se produce muchas veces en un hospital y a compartir las preocupaciones con los que sientes más cerca: amigos, familiares...", ha expuesto Moreno en la presentación en el Hospital Virgen del Rocío del despliegue de la Red Vuela en los hospitales y centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Colaboración tecnológica para hospitales inteligentes

Con la colaboración de Telefónica, Vodafone e Innovasur, el presidente de la Junta ha explicado que la red wifi gratuita en los hospitales --con la que se podrán descargar películas, escuchar música y hacer una videollamada, por ejemplo-- supone "una revolución" tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios, ya que convierte a los hospitales en "centros inteligentes" porque cada vez incorporan más tecnología conectada por wifi.

"Es lo que se llama Internet de las Cosas (IoT), que permite conectar con sensores las pantallas informativas, los equipos de electromedicina o los propios ecógrafos. Esto significa avanzar en una sanidad digital mucho más moderna y que revierte en un servicio sanitario más eficaz e innovador", ha asegurado el presidente Juanma Moreno.

Andalucía Vuela y expansión de la conectividad pública

En relación con Andalucía Vuela, el presidente andaluz ha recordado que su despliegue en la comunidad ha sido todo "un hito". "Esta red pública de conectividad está presente ya en 10.500 sedes públicas, en 430 centros de salud, en colegios, bibliotecas, museos, centros de mayores y sedes judiciales. Tiene en total 122.000 puntos de conexión en todo el territorio de Andalucía", ha desglosado Juanma Moreno en su intervención. De hecho, ya hay 376.000 usuarios registrados desde su puesta en marcha.

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"Andalucía es un referente en Europa en conectividad", ha resaltado Moreno, recordando además que este acceso gratuito a wifi en hospitales era un compromiso. "¿Cuántas veces he soñado con el tema de los televisores?", se ha preguntado en voz alta en alusión al acceso gratuito a la televisión en los centros hospitalarios. La Red Vuela cuenta con cifrado en todas las conexiones, análisis antivirus continuos y controles periódicos para evitar brechas de seguridad. "Nos hemos asegurado de crear un entorno digital fiable y controlado", ha concluido.