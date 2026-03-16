Los médicos vuelven a la huelga en Andalucía: estos son los servicios mínimos y todo lo que tienes que saber

Los médicos andaluces vuelven a la huelga. Un mes más, miles de facultativos de la comunidad autónoma están llamados a no trabajar para denunciar la situación en la que se encuentra la profesión y exigir un estatuto marco específico a la ministra de Sanidad, Mónica García. El paro estará convocado a partir de este lunes 16 de marzo y terminará el próximo viernes 20.

Este es el segundo de una serie de paros convocado por el comité de huelga, en el que tiene representación el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el tercero en los últimos meses. Por delante, los facultativos presentan un calendario de huelgas hasta que se alcance un punto de entendimiento con el Ministerio de Sanidad y plantean parar del 27 de abril al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

La falta de entendimiento entre el Ministerio y los convocantes ha provocado que el paro, al que están llamados 30.000 profesionales andaluces, siga adelante. Además, los facultativos están convocados también a una manifestación en Sevilla. Por primera vez, el SMA ha convocado a los suyos en el Palacio de San Telmo, desde donde se dirigirán a la Subdelegación del Gobierno para reclamar un estatuto propio.

Pérdidas económicas en el sistema

Según detallan desde el SMA, las negociaciones continúan paralizadas desde diciembre. En un comunicado, para desmentir los rumores sobre un posible acercamiento con la cartera que lidera García, desde el Sindicato Médico han aclarado que "en ningún momento se ha reanudado el diálogo entre el Comité de Huelga y el Ministerio". Es por ello que insisten en mantener la huelga hasta conseguir avances.

Según los datos de la Consejería de Salud andaluza, la última convocatoria de una semana completa de huelga, celebrada en febrero, supuso que se suspendieran 299.430 actos asistenciales. De esta forma, el coste económico de la huelga sobre las arcas autonómicas fue de 39,4 millones de euros, que se suman a los 38 millones de euros y 308.000 consultas médicas suspendidas de la huelga del mes de diciembre.

Pese a que las denuncias se han centrado desde un primer momento en el Ministerio y a que, tanto el consejero de Salud, Antonio Sanz, como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se han mostrado a favor de las movilizaciones, el SMA, sostiene que la solución no depende únicamente del Gobierno central. Así recuerdan la responsabilidad autonómica y puntualizan que "la jornada o las retribuciones, están transferidas a las comunidades".

Servicios mínimos en Andalucía

Ya en la anterior convocatoria, la Consejería de Sanidad estableció unos servicios para "garantizar el funcionamiento del sistema público". Estas necesidades mínimas de trabajo se han vuelto a establecer también para este nuevo paro "para mantener los servicios esenciales relacionados con la protección del derecho a la vida y la integridad física y moral, y con la protección de la salud".

En los centros de Atención Primaria que cuenten con SUAP y los horarios coincidan, las urgencias del centro será cubierta en el SUAP, mientras aquellos en los que no coincida o que no cuenten con SUAP, deberá haber un médico para poder atender las urgencias. En aquellos consultorios auxiliares que no tengan servicios mínimos, se deberán ofrecer los servicios de los fines de semana y los festivos.

En los hospitales y urgencias "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". Además, se deberá garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades como la punción ovárica para la obtención de ovocitos, hemodinámica, diálisis, radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica y actividades asistenciales. En la hospitalización se debe garantizar el tratamiento a pacientes que "requieran una asistencia inmediata" sin superar el 50% de los efectivos.