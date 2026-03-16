El SAS aprueba 36 millones para alquilar quirófanos con enfermeros y anestesistas en clínicas de Sevilla: los recursos públicos son "insuficientes"

El Servicio Andaluz de Salud ha aprobado un nuevo concierto con clínicas privadas para los próximos cuatro años por un importe de 36 millones de euros. En este caso, se trata de alquilar quirófanos con todo el personal y los recursos necesarios con la excepción de que los cirujanos pertenecerán al Servicio Andaluz de Salud para reducir las listas de espera. Este modelo, que se aplica sólo en la provincia de Sevilla, se mantiene, según la Consejería de Sanidad, desde hace una década aunque en los últimos años se han producido cambios sustanciales como la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Múñoz Cariñanos de Sevilla, cuyos quirófanos cierran periódicamente, o la aprobación de la nueva bolsa de empleo de personal sanitario.

La memoria de este nuevo contrato, a la que ha accedido este periódico, detalla específicamente cuáles son las circunstancias excepcionales que llevan a la Consejería de Sanidad a adoptar esta medida exclusivamente en la provincia de Sevilla: "Se encuentran más dificultades para encontrar personal cualificado y hay una gran dispersión geográfica (...) En situaciones puntuales de exceso de demanda las infraestructuras quirúrgicas del SAS son insuficientes".

De hecho, el Servicio Andaluz de Salud apunta específicamente a dos especialidades profesionales en las que no encuentra profesionales suficientes en los centros públicos para realizar las operaciones. "Hay complicaciones para encontrar nuevos enfermeros y especialistas de anestesiología". Sin embargo, según la memoria, sí hay cirujanos suficientes para la realización de las intervenciones quirúrgicas necesarias. Este planteamiento se produce, no obstante, cuando se acaba de pactar la nueva bolsa de empleo para el personal sanitario diseñada para agilizar las contrataciones en momentos necesarios de especialidades como enfermería, con la resolución definitiva de la convocatoria de plazas de profesionales sanitarios de este 2025 (con un acumulado de las vacantes de 2022, 2023 y 2024) y con la nueva oferta pública de empleo con 10.289 puestos que se estima que se convocará durante este año 2026.

Este contrato, elaborado por la central de compras de la provincia de Sevilla, responde, según el expediente a una solicitud realizada por el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital Universitario Virgen Macarena, el área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y el área de gestión sanitaria de Osuna. Todos ellos plantean la necesidad de contar con estos servicios externos para operaciones con el objetivo de poder hacer frente a las listas de esperar y cumplir con los plazos legales de intervenciones quirúrgicas para personas que se encuentren dentro del sistema de garantías.

El contrato se ha planteado con la fórmula de un concierto marco. Es decir, se establece un presupuesto máximo aproximado de 32 millones de euros para un periodo de dos años prorrogables otros dos pero posteriormente se ejecuta sólo el importe realmente necesario. De hecho, el Gobierno andaluz ha planteado en repetidas ocasiones que no se ejecutan este tipo de expedientes al completo y que, por tanto, quedan recursos disponibles. Sólo se usará en momentos de necesidad y saturación.

En qué consisten los nuevos contratos que se realizan

Los 36 millones, que se dividirán en tres lotes, incorporan todos los servicios asociados a cualquier realización de una intervención quirúrgica salvo el cirujano que será aportado por el Servicio Andaluz de Salud. Así, las clínicas adjudicatarias tendrán que aportar todos los medios personales y técnicos para las pruebas prequirúrgicas y el estudio anestésico, las curas, la asistencia por enfermería, el material fungible y endoprotésico necesario o cualquier atención que se requiera.

Del mismo modo, las clínicas aportarán sus quirófanos, las estancias de unidades de cuidados intensivos y el espacio necesario en los hospitales y clínicas privados, en habitación simple o compartida, para el paciente durante el periodo necesario. Junto a esto, aunque el cirujano lo aporta el SAS, el centro tendrá que contar con un facultativo especialista localizado las 24 horas para cualquier tipo de atención.

Todos estos servicios asociados a cada una de las intervenciones quirúrgicas tienen un coste asociado en el expediente. Por ejemplo, por una mastectomía simple bilateral se abonarán 1.471 euros, por una artroscopia en el hombro o en la cadera 1.300 euros y por una fusión lumbar hasta 7.356 euros.

Estos son los grandes contratos sanitarios con clínicas en la provincia de Sevilla

Este contrato de 36 millones de euros para la provincia de Sevilla es el tercer gran contrato que aprueba la Junta de Andalucía en los dos últimos años para conciertos sanitarios. Junto a este, se encuentra ya adjudicado un macro concierto de 533 millones de euros durante un periodo de cuatro años (dos ejercicios prorrogables otros dos) para toda Andalucía. Con este expediente se dispone de 25 clínicas privadas para realizar intervenciones quirúrgicas derivadas de la lista de espera del SAS.

De forma específica para la provincia de Sevilla, el Servicio Andaluz de Salud tiene en tramitación el contrato de 126 millones de euros para la realización de pruebas diagnósticas como colonoscopias, ecografías o mamografías en clínicas privadas de Sevilla.