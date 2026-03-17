Antonio Maíllo marca los límites de la coalición del Gobierno de España: "No se pueden utilizar las bases de Rota y Morón"

Rota y Morón. Esos eran los límites del brazo de Sumar en el Gobierno de España para mantener el pacto con los socialistas en La Moncloa. La guerra que Estados Unidos e Israel lideran contra Irán supuso un punto de inflexión en el Ejecutivo central. El líder de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha aclarado este martes los límites de Sumar y rechaza la salida del Gobierno.

Maíllo ha sido claro para tratar de acallar los rumores sobre un movimiento dentro de su formación para abandonar los cargos en el Ejecutivo central. "La ruptura de Gobierno no contemplamos", ha insistido, para recordar que este mismo lunes mantuvo un encuentro con los suyos y no se ha tratado este tema. De hecho, ha asegurado que desconoce dónde se han dado estos "chats internos" y que estos fueran política.

Fuentes del entorno de Maíllo apuntan a que, lo más probable, es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se hubiera negado al uso de las bases si el PSOE hubiera gobernado en solitario. Así, recuerdan que los socialistas no lo habían hecho antes. Además, abundan que, si se llega a permitir el uso de las bases, el Gobierno de coalición hubiera caído de forma automática ante el rechazo de Sumar.

El relevo de Yolanda Díaz

"No estábamos dispuestos a asumir que sobre una guerra ilegal se utilizaran las bases andaluzas", ha explicado Maíllo en un encuentro con la prensa en el Parlamento de Andalucía. Allí, el líder nacional de IU ha detallado que desde Sumar transmitieron a los socialistas sus condiciones para mantener el pacto y ha admitido que el presidente "ya las conocía de antemano", por lo que no hubo espacio para el debate.

El también candidato a la Junta de Andalucía ha reconocido que ambas formaciones tienen "profundas discrepancias" en relación a los temas bélicos y ha defendido la postura de su grupo para que los puntos estratégicos de la OTAN en territorio andaluz se conviertan en bases humanitarias. Aun así, el dirigente de Izquierda Unida ha aclarado que "no se ha planteado ese debate de salir del Gobierno".

Maíllo también ha aprovechado para señalar que su formación "plantea acelerar los procesos de relevo de la persona de referencia del espacio de Sumar". La salida de Yolanda Díaz, que ya ha confirmado que no será la candidata de la formación en las próximas elecciones deja un vacío en la coalición que IU tratará de llenar pronto. "En política los espacios vacíos no proceden y no son beneficiosos", ha desgranado.