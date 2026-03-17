Antonio Maíllo pone la pelota en el tejado de Podemos Andalucía tras la debacle en Castilla y León: "Lo tienen tan fácil como no irse"

El culebrón de la izquierda continúa cuatro años después. Quedan alrededor de tres meses para las elecciones en Andalucía y las preguntas a la izquierda del PSOE se mantienen como hace un año: ¿Seguirá Podemos en Por Andalucía? El tiempo pasa y ni los morados ni quienes continúan adelante con la coalición andaluza tienen una respuesta. Aun así, el candidato Antonio Maíllo ha puesto la pelota en el tejado de los de Ione Belarra.

Las relaciones entre Sumar e Izquierda Unida y Podemos han sido complicadas desde antes de las elecciones de 2022. Aunque parecían haber alcanzado una tregua tras los comicios autonómicos durante la legislatura el trato entre los diputados de la coalición ha tenido altos y bajos. De hecho, es raro que el candidato de Podemos a la presidencia, Juan Antonio Delgado, aplauda las intervenciones de la portavoz, Inma Nieto.

Si bien desde la coalición no quieren dar plazos a una posible entrada de Podemos o Equo, formación que se incorporó en la colación de 2022 y que todavía no ha anunciado una decisión respecto a las próximas elecciones, Maíllo ha puntualizado que la fecha límite la marcará la convocatoria de elecciones por parte del presidente Juanma Moreno. Aun así, ha aclarado que "lo que no va a ocurrir es lo de 2022".

Los efectos de los resultados de Castilla y León en Andalucía

En las últimas autonómicas, la coalición se formó sobre la campana, tanto es así que los representantes de Podemos concurrieron como independientes al no poder ser inscritos en la junta electoral como partido dentro de la agrupación. "La coalición por Andalucía es unitaria es una coalición que abraza a todo el que se quiera incorporar y algunos lo tienen tan fácil como no irse", ha defendido el candidato.

Los resultados en Castilla y León, donde la izquierda no consiguió ningún escaño podrían marcar una nueva etapa de cara a las elecciones andaluzas. El propio candidato de Podemos en Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, admitió que fue "un error" concurrir por separado. Sin embargo, en la dirección nacional del partido han evitado pronunciarse a este respecto y planteaban una "reflexión" tras las urnas.

Las diferencias entre la cúpula nacional y autonómica de Podemos en Andalucía han sido notables y públicas en este tiempo. Belarra visitará Sevilla para arropar a Delgado, sin embargo, en el acto no estará la secretaria general de Andalucía, Raquel Martínez. De hecho, el todavía diputado de Podemos, José Manuel García, que abandonará la vida política tras las elecciones, participará junto a Maíllo en distintos actos de precampaña de Por Andalucía.

Por Andalucía continua con su programa

Con todo, Maíllo ha puntualizado que "no son extrapolables" a Andalucía los resultados de la izquierda en Castilla y León, Extremadura o Aragón. De hecho, el líder nacional de Izquierda Unida ha puntualizado que, en el caso castellanoleonés, se trata de una sociedad "más o menos conservadora", que vota a la derecha clásica. Además, ha señalado que el porcentaje de población es muy inferior al andaluz.

"No vamos a estar en unas dinámicas sin sustancia", ha sentenciado Maíllo ante las preguntas de la prensa sobre la participación o no de Podemos en Por Andalucía. El dirigente de IU ha recordado que en octubre de 2024 se estableció un calendario a seguir y que si objetivo es cumplirlo. Están elegidos los candidatos, tanto provinciales como para presidir la Junta, y han establecido un borrador del programa que contrastarán con la sociedad civil.

El candidato ha confirmado que en la coalición están "preparados" y no temen a las fechas. Así, ha recordado que, a mediados de abril, tendrán elaborado el programa electoral, sin importar si entran nuevas formaciones a la coalición o no. "Estamos en otra ventana que es la propuesta política decimos lo mismo quien se quiera incorporar, que se incorpore", ha asegurado para apuntar que tienen un "proyecto autónomo con una apuesta estratégica".