Sin AVE en Semana Santa: las reservas hoteleras bajarán hasta un 30% en Málaga

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) ha expresado su preocupación ante el anuncio realizado por Adif sobre el retraso en la reapertura de la línea de alta velocidad que conecta Málaga con Madrid y otros destinos ferroviarios del país.

Según las últimas previsiones del gestor ferroviario, la circulación directa del AVE Málaga-Madrid no se recuperará, al menos, hasta la última semana de abril, prolongando una interrupción que ya supera las seis semanas.

La incidencia se originó el pasado 4 de febrero tras el derrumbe de parte de un talud en el término municipal de Álora, provocado por la acumulación de agua tras las intensas lluvias registradas durante los primeros meses del año.

Tras las últimas inspecciones técnicas realizadas por Adif, los especialistas han determinado que las estructuras que permanecen en pie no ofrecen actualmente los niveles de seguridad necesarios para permitir la circulación de trenes, lo que obliga a prolongar el cierre mientras se acometen trabajos de demolición y reconstrucción en la zona afectada.

Desde AEHCOS advierten de que esta situación supone un nuevo contratiempo para el sector turístico de Málaga, especialmente en un momento clave para la actividad turística como es la Semana Santa y el mes de abril.

La prolongación de las dificultades de acceso ferroviario a la Costa del Sol está afectando principalmente a la llegada de visitantes nacionales, tradicionalmente uno de los principales mercados en estas fechas, y se actualizan los datos de retracción de demanda o descenso en reservas que llegan a niveles del 26%.

Caída de las reservas

En cuanto a las distintas zonas, los descensos en las reservas de los establecimientos del litoral malagueño se están viendo ya afectados en un 18%, mientras que en el interior de la provincia la retracción de la demanda ya supera niveles del 25%. No obstante, el mayor impacto se está notando en la capital de la Costa del Sol, Málaga, donde el impacto estimado de los descensos en reservas hoteleras supera ya los niveles del 30%.

“El mantenimiento de la interrupción de la alta velocidad en plena antesala de la Semana Santa en Málaga genera una gran incertidumbre en el sector turístico y está afectando a la planificación de viajes hacia la Costa del Sol. En cuanto al empleo, sin lugar a dudas tendrá su repercusión, ya que habrá retraso en las contrataciones y en los llamamientos de los trabajadores fijos discontinuos”, señalan desde la asociación.

Actualmente, el único operador que mantiene servicios alternativos es Renfe, que está realizando transbordos por carretera entre Málaga y la estación de Antequera-Santa Ana para continuar el trayecto en tren de alta velocidad. Esta solución ha incrementado de forma notable la duración del viaje entre Málaga y Madrid, que supera actualmente las cuatro horas y media.

AEHCOS recuerda que la conectividad ferroviaria es un elemento estratégico para el turismo en la provincia de Málaga, tanto para el segmento vacacional como para el turismo urbano, congresual y de negocios. En este sentido, la asociación subraya la importancia de que las infraestructuras ferroviarias recuperen la normalidad operativa en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan.

Según el calendario actual, una vez restablecida la circulación, esta se realizará inicialmente por una sola vía y con limitaciones de velocidad en el tramo afectado. La recuperación completa de la doble vía del AVE podría producirse durante los próximos meses, mientras que la reparación definitiva de la infraestructura se prolongará previsiblemente hasta finales de año.

Ante esta situación, AEHCOS está cuantificando el impacto de este retraso y reitera la necesidad de mantener una comunicación constante con el sector turístico y con las administraciones implicadas para minimizar el impacto económico que esta incidencia puede generar en la actividad turística de la provincia de Málaga.