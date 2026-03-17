Los embalses que abastecen Sevilla rozan el lleno mientras Andalucía encadena cifras históricas

Los embalses de Emasesa que abastecen a Sevilla atraviesan una situación muy positiva a 17 de marzo de 2026, con 597,04 hm³ almacenados, el 93,1% de su capacidad total. Este nivel sitúa al sistema de abastecimiento sevillano en un escenario de gran solidez, con reservas muy elevadas para afrontar los próximos meses y años incluso.

En el conjunto de Andalucía, los embalses también registran una de sus mejores cifras de los últimos años al alcanzar el 84,83% de su capacidad, con 9.298 hm³ sobre un máximo de 11.084 hm³. Además de sumar 105 hm³ en una semana, encadenan ya quince semanas consecutivas de subida, con niveles casi 40 puntos por encima de la media de la última década y 36 puntos más que en el mismo periodo del año pasado.

Los datos de los embalses de Emasesa al detalle

Los datos de los embalses que abastecen Sevilla reflejan un sistema en niveles muy altos, con dos pantanos al 100% y la mayoría por encima del 90%, lo que consolida un escenario de gran fortaleza para el abastecimiento.

Por embalses, Melonares y Gergal están completamente llenos, ambos al 100% de su capacidad. También destacan Zufre, con un 94,5%, y Aracena, con un 92,7%, mientras que Cala alcanza el 79,1% y Minilla se sitúa en el 77,9%, siendo este último el embalse con el nivel más bajo del sistema, aunque todavía en cotas elevadas.

En términos de volumen, Melonares almacena 185,6 hm³, Zufre suma 165,61 hm³ y Aracena alcanza 119,28 hm³, configurándose como los principales soportes del sistema. Por su parte, Cala guarda 46,5 hm³, Minilla 45,01 hm³ y Gergal 35,04 hm³.

Reserva hídrica de España. / EFE

Los históricos datos de los embalses andaluces

Los embalses andaluces encaran este martes una de sus mejores cifras hídricas de los últimos años al situarse al 84,83% de su capacidad total, con 9.298 hectómetros cúbicos almacenados sobre un máximo de 11.084 hm3. El dato supone un incremento semanal de 105 hm3 y confirma una tendencia sostenida al alza, ya que las reservas enlazan ya quince semanas consecutivas de crecimiento, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico consultados por Europa Press.

De esta forma, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 40 puntos respecto a la media de los últimos diez años, cuando estaban al 45,76%, con 5.072 hm3, y de 36 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 5.520 hm3.

Cuenca del Guadalquivir: máximos en la región

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 84,76%, con 6.806 hm3, con 96 hm3 más en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.585 hm3); y mejoran en 2.764 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.042 hm3.

Por su parte, la Cuenca Mediterránea Andaluza vuelve a ganar agua por tercera semana consecutiva y se sitúa en 75,47%, con 886 hm3, lo que suponen seis hectómetros cúbicos más en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (521 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 524 hm3 en este periodo.

Huelva y Cádiz mantienen niveles muy altos

En cambio, los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva mantienen sus reservas pasada una semana y se vuelven a situar en 209 hm3, al 91,27% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años es inferior a la cifra registrada en la actualidad (190 hm3), y cuentan con ocho hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 217 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz vuelve a subir tras encadenar dos semanas bajando sus reservas y se sitúa al 90,97% de su capacidad total, con 1.502 hm3, tres más en una semana. Además, la reserva cuenta actualmente con 765 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 765, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (776 hectómetros).

La reserva hídrica española también crece

La reserva hídrica española está al 83,2% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 46.608 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, aumentando durante este período en 295 hm3 (el 0,5% de la capacidad total de los embalses).