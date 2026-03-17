Los ecologistas exigen al TSJA que actúe y anule la licencia del Algarrobico ante el silencio del Ayuntamiento

La organización ecologista Greenpeace ha instado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a actuar de oficio para revisar la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, ubicado en Carboneras (Almería), con el objetivo de frenar las “estrategias dilatorias” que atribuye al Ayuntamiento durante los últimos cuatro años y desbloquear un conflicto urbanístico de largo recorrido.

En un comunicado, la organización ha indicado que esta fórmula, fundamentada en el artículo 108.1.a) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, favorecería el principio de economía procesal. De este modo, evitaría que la promotora Azata del Sol y sus filiales recurrieran la decisión en la vía contencioso-administrativa, lo que "alargaría la situación administrativa y judicial".

Greenpeace y el bloqueo administrativo

El coordinador de Greenpeace en Andalucía, Luis Berraquero, ha señalado que "si existe alguna fórmula dentro del reglamento jurídico para que podamos avanzar con este caso, rogamos al tribunal que la ponga en marcha. Es inadmisible que una entidad pueda estar más de cuatro años eludiendo cumplir una sentencia del Tribunal Supremo (TS)".

"La situación de desamparo es total. Por eso animamos al TSJA a que inicie este procedimiento de oficio. La desfachatez del consistorio de Carboneras no conoce límites", ha expresado.

La petición se produce tras el último incumplimiento que la organización atribuye al Ayuntamiento de Carboneras, que ha dejado caducar el expediente abierto en el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) en diciembre de 2025.

Según Greenpeace, el Consistorio elevó una solicitud de dictamen a este órgano de apoyo técnico-jurídico al servicio de las Administraciones públicas como paso previo necesario para la revisión de la licencia de obras del hotel.

En el escrito enviado al CCA, el Ayuntamiento de Carboneras no adjuntó toda la documentación exigida por el órgano, que se la reclamó durante más de tres meses. Así, el Consistorio solicitó una ampliación del plazo al argumentar que la falta de secretario municipal le impedía responder a sus exigencias. Greenpeace considera que se trata de una nueva estratagema para incumplir la sentencia que le obliga a la revisión de la licencia de obras.

Posible vía penal contra el alcalde

Ante lo que califica como una actitud reiterada de incumplimiento y en el vigésimo aniversario de la paralización de las obras, Greenpeace ha dado un nuevo paso al solicitar al alto tribunal andaluz que se denuncie al alcalde de Carboneras por un presunto delito de desobediencia.

La organización ecologista ha instado a abrir la vía penal al considerar que existe una situación de "completo desamparo ante las constantes maniobras dilatorias que el consistorio ha realizado a lo largo de estos años".

"Estar mareando la perdiz durante años, con una sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) que indica bien claro que el Ayuntamiento tenía que revisar la licencia de obras, no puede quedar impune. A Greenpeace, y a gran parte de la sociedad española, nos indigna ver cómo este símbolo del pelotazo urbanístico sigue en pie con excusas vanas y de dudosa veracidad", ha manifestado Berraquero.