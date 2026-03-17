Juan Antonio Salado, meteorólogo: "Esperamos una Semana Santa con temperaturas más bajas y ligeramente húmeda"

La Semana Santa 2026 en Andalucía, que se celebrará entre el 28 de marzo y el 6 de abril, estará marcada previsiblemente por la incertidumbre meteorológica, una constante habitual en estas fechas primaverales. Así lo advierten tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como distintos modelos de predicción del tiempo, que coinciden en señalar la dificultad de anticipar con precisión el tiempo que acompañará a las procesiones.

Según explica la Aemet, esta época del año se caracteriza por una gran variabilidad atmosférica, donde pequeños cambios en la circulación pueden modificar de forma significativa el escenario meteorológico en cuestión de días. A pesar de ello, ya comienzan a dibujarse algunas tendencias sobre el tiempo en Semana Santa.

Los modelos europeos, analizados por Meteored, apuntan a la posible presencia de bloqueos anticiclónicos o crestas atlánticas, una configuración que suele ir asociada a un chorro polar ondulado. Esta situación favorecería el desplazamiento de borrascas hacia la Península Ibérica, aumentando así la probabilidad de inestabilidad meteorológica.

En este contexto, Andalucía no quedaría al margen. Las previsiones preliminares señalan una mayor probabilidad de precipitaciones en el interior de Andalucía, especialmente durante la segunda mitad de la Semana Santa. Además, el litoral mediterráneo podría concentrar algunos de los episodios más inestables, con chubascos y tormentas puntuales.

No obstante, los expertos insisten en la cautela. Se trata de escenarios con un grado de fiabilidad todavía bajo, especialmente a medida que se avanza en el calendario. De hecho, para la semana comprendida entre el 30 de marzo y el 5 de abril —donde se incluyen los días centrales— el nivel de confianza es “muy bajo”, aunque se apunta a un periodo más húmedo y con temperaturas más bajas de lo habitual.

Según Juan Antonio Salado, meteorólogo formado en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y miembro de la Asociación Meteorológica Española, para la primera semana de abril la mayoría de los escenarios marcan el posicionamiento de altas presiones hacia latitudes más altas dejando a la Península bajo el radio de acción de posibles bajas presiones. "Podría ser una semana ligeramente más húmeda y con temperaturas más bajas de lo habitual para la época del año".

En las semanas previas, los modelos sí ofrecen algo más de consenso. Entre el 18 y el 23 de marzo se espera la llegada de una borrasca en la Península, que podría dejar nubosidad y lluvias el fin de semana, además de un descenso de las temperaturas máximas. Posteriormente, del 24 al 29 de marzo, se prevé una situación más estable, aunque con cielos variables y temperaturas ligeramente por debajo de la media.

Con este panorama, la tradicional mirada al cielo que cada año acompaña a cofrades y organizadores vuelve a estar más vigente que nunca. Habrá que esperar a los días previos para conocer con mayor certeza si la lluvia en Semana Santa respetará o no una de las celebraciones más importantes del calendario andaluz.