Así es la nueva web para resolver las dudas de las personas mayores sobre sus problemas de visión

Prevenir los problemas visuales derivados del envejecimiento de la población. Así trata el nuevo proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía (COOOA), que se traduce en el lanzamiento de dos plataformas webs informativas dirigidas a profesionales, pacientes, familias y cuidadores. Se trata de una nueva línea de trabajo enmarcada en el convenio de colaboración que mantienen ambas entidades para el fomento de hábitos de vida saludables y la prevención de problemas en la visión entre la ciudadanía.

Las dos plataformas -que ya se encuentran accesibles- son Optometría Senior y Faro Baja Visión. La primera presenta un afán puramente divulgativo y está dirigida a pacientes y cuidadores abordando de manera integral los retos del envejecimiento visual mediante la aportación de guías prácticas. Por su parte, la segunda aborda la compleja realidad de la baja visión "desde la empatía". Más allá del recurso para los pacientes, incorpora una sección destinada a profesionales con información y actualidad sobre baja visión y otras condiciones que afectan a la salud visual. Además, dispone de un foro donde los usuarios inscritos podrán plantear dudas y consultas relacionadas.

Blanca Fernández, decana-presidenta del COOOA, aseguró que la iniciativa surge para proporcionar herramientas que "faciliten la excelencia y sirvan de base para la formación continua de los colegiados", al tiempo que supone un espacio para resolver dudas de los pacientes. Igualmente, Begoña Gacimartín y Teyma Valero, expertas ópticos-optometristas directoras del proyecto, calificaron al proyecto como un "espacio digital de referencia que conecta ciencia, práctica clínica y ciudadanía" y subrayaron su objetivo principal de reforzar el papel de la salud visual en la atención primaria.

La presentación tuvo lugar este lunes en el consistorio y contó con la asistencia del portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, y la concejal de Promoción de la Salud, Blanca Gastalver. Bueno ha puesto el foco sobre la importancia de colocar "la innovación y el conocimiento al servicio de las personas" para mejorar la calidad de vida a través de la prevención y la información.

Hasta 160.000 andaluces padecen baja visión

En Andalucía más de 160.000 personas padecen baja visión, una condición que dificulta gravemente la realización de tareas cotidianas y que no mejora con el uso de artículos sanitarios ópticos de compensación como gafas oftálmicas o lentes de contacto o entrenamiento visual.

España es uno de los países más envejecidos del mundo, lo que presenta grandes desafíos y oportunidades en el ámbito de la salud general y visual. Más del 19% de la población española tiene 65 años o más y las proyecciones indican que en 2050 esta cifra alcanzará el 33%. Además, la esperanza de vida se sitúa en torno a los 83 años y es de las más altas del mundo. Esto se traduce en un aumento del número de personas que vivirán con condiciones crónicas asociadas a la edad, siendo los problemas de visión uno de los más prevalentes.