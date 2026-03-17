Una pareja siembra el caos en un centro de salud de Almonte, golpean a una policía y amenazan de muerte a otro

Dos personas han sido detenidas en Almonte (Huelva) después de protagonizar un grave altercado en el centro de salud de la localidad, donde presuntamente sembraron el caos al alterar el orden público y agredir a varios agentes de la autoridad que acudieron para controlar la situación.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado jueves después de que agentes de la Policía Local recibieran una llamada alertando de una reyerta en el centro sanitario.

Disturbios en el centro de salud

Los requirentes, han precisado fuentes policiales, informaron de que dos parejas estaban protagonizando una fuerte discusión que estaba generando disturbios en el interior del recinto. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes comprobaron que una de las parejas se encontraba muy alterada, profiriendo insultos y amenazas tanto a los usuarios presentes en el centro de salud como a los propios agentes que intervenían en la situación.

Agresión a una agente

Durante la intervención, una de las mujeres implicadas "habría golpeado a una agente, causándole heridas en la cara, además de propinarle una patada que no le provocó lesiones de gravedad". Por su parte, el hombre que la acompañaba presuntamente amenazó de muerte a otro de los agentes desplazados e intentó agredir a los efectivos que estaban procediendo a la detención de la mujer.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención de ambos implicados, tras informarles de los derechos que les asistían, y se instruyeron las correspondientes diligencias judiciales para su puesta a disposición de la autoridad judicial.