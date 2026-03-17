Los temporales en Almonte dejan daños millonarios en Matalascañas, saneamiento y caminos rurales

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha puesto en marcha en las últimas semanas una batería de gestiones ante las administraciones autonómica, provincial y estatal para canalizar ayudas y activar vías de financiación que permitan reparar los graves daños causados por los temporales sufridos en el municipio y en Matalascañas desde finales del pasado año, unas pérdidas que ya superan los 20 millones de euros.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Almonte en una nota de prensa, los daños ocasionados por los temporales en infraestructuras públicas del territorio almonteño superan los 20 millones de euros, según la valoración realizada por los servicios técnicos municipales tras evaluar las afecciones registradas en distintos equipamientos, redes e infraestructuras públicas.

Daños en saneamiento, colegios y edificios municipales

Entre las incidencias "más significativas" se encuentran los daños detectados en la red de saneamiento de Almonte, cuya reparación se estima en 4,4 millones de euros, así como las afecciones registradas en centros escolares públicos, valoradas en 1,4 millones de euros, o en edificios municipales destinados a la prestación de servicios, con una estimación cercana a los 824.000 euros.

Uno de los puntos "más afectados" ha sido el Paseo Marítimo de Matalascañas, donde los temporales han provocado daños cuya reparación se estima en 12,5 millones de euros, según las valoraciones técnicas trasladadas por el Ayuntamiento. Los informes también han evaluado en 400.000 euros los daños en la red de caminos rurales, una cuestión también de especial atención debido a la importancia que estas vías tienen para la actividad agrícola del municipio.

Solicitud de ayudas para caminos rurales y paseo marítimo

En relación con los daños registrados en la red de caminos rurales del término municipal, el Ayuntamiento de Almonte ha solicitado su inclusión en el Plan de Actuaciones de Emergencia para la Reparación de Caminos Rurales, con el objetivo de poder acometer las actuaciones necesarias para recuperar estas vías, fundamentales para la actividad agrícola y la movilidad en distintas zonas del municipio.

Asimismo, el Consistorio ha trasladado a la Delegación de la Junta en Huelva distintos informes técnicos en los que se detallan las afecciones detectadas en infraestructuras municipales, incluyendo una valoración específica de los daños sufridos en el Paseo Marítimo de Matalascañas.

Documentación remitida a Diputación y Protección Civil

De forma paralela, el Ayuntamiento también ha remitido documentación a la Diputación Provincial de Huelva y a Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, trasladando las fichas oficiales de daños ocasionados por los episodios de lluvias, borrascas e inundaciones registrados en los últimos meses.

Desde el gobierno local apuntan que "se mantiene un seguimiento permanente de la evolución de los daños y de los distintos procedimientos administrativos iniciados", con el objetivo de "avanzar en la reparación de las infraestructuras afectadas". El Consistorio "continúa trabajando en coordinación con las distintas administraciones para facilitar el desarrollo de las actuaciones necesarias y garantizar la recuperación de los servicios públicos".