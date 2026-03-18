Almonte anuncia ofertas de empleo ligadas a la regeneración de Matalascañas: estos son los sueldos y perfiles

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha anunciado una amplia oferta de empleo con puestos en diferentes ámbitos vinculados a la regeneración de Mastalascañas. Concretamente, se buscan gruistas, controladores ORA, administrativos e inspectores industriales.

El enclave costero se encuentra inmerso en un proceso de regeneración urbanística con la implantación, ya este mismo año 2026, de la zona azul, además de la reparación de la primera línea de playa, además de distintas obras de adecuación, mejora y asfaltado de numerosas calles.

Controladores ORA

Se trata de puestos relacionados con la implantación en la zona azul de Matalascañas por la empresa adjudicataria del servicio Dornier, S.A. Puestos orientados a personas con experiencia en atención al cliente, buena comunicación y manejo de smartphones. Es una vacante de jornada completa (40 horas semanales), con horario partido y salario según convenio. La empresa busca perfiles con ganas de trabajar en un entorno de transformación digital.

Gruistas

Se trata de una oferta de jornada completa, también de Dornier, con turnos rotativos, para un perfil operativo vinculado al servicio de grúa municipal y al control del estacionamiento regulado (ORA). El trabajo consiste principalmente en la retirada de vehículos mal estacionados, la vigilancia de plazas reguladas, la detección de infracciones y la atención a los ciudadanos sobre normas, tarifas y funcionamiento del servicio. Además de manejar la grúa, el puesto incluye tareas de control del estacionamiento con herramientas tecnológicas, supervisión de parquímetros, registro de incidencias y coordinación con inspectores, Policía Local y Ayuntamiento. También exige cumplir protocolos de seguridad, normativa municipal y protección de datos.

Excavadora en la playa de Matalascañas. / El Correo

La empresa busca una persona con ESO o equivalente, experiencia en manejo de grúas y retirada de vehículos, capacidad para trabajar en la vía pública, resolver incidencias y utilizar dispositivos como PDA o sistemas de control. Es imprescindible contar con carné C1 o superior y CAP en vigor.

Administrativos

La empresa Telpark busca incorporar administrativos en Matalascañas, en una posición de jornada completa orientada a tareas de apoyo general de oficina, secretariado, compras, recursos humanos y atención a clientes y ayuntamientos. El puesto también incluye funciones de gestión documental, facturación, elaboración de liquidaciones, tramitación de escritos por sede electrónica, apoyo en presentaciones y seguimiento de residentes, denuncias y recaudaciones.

La oferta está dirigida a perfiles con FP II Administrativo, buen manejo de herramientas informáticas y Office —especialmente Excel, Word y PowerPoint—, además de habilidades de comunicación y trato con usuarios, administraciones y personal interno. También se valora la capacidad para trabajar parcialmente en remoto y coordinarse con equipos de otras regiones. Entre las condiciones destacan el contrato indefinido, un salario de 20.000 a 23.000 euros brutos anuales más un 5% variable, así como beneficios como teletrabajo parcial, jornada intensiva en verano y Navidad, 22 días de vacaciones más días extra de empresa y aparcamiento gratuito en la red de Telpark. En conjunto, es una vacante de perfil administrativo polivalente, con peso en la gestión institucional y operativa dentro del sector de la movilidad.

Inspectores de instalaciones seguridad industrial

Apave busca inspectores de instalaciones de seguridad industrial, en una posición de jornada completa con flexibilidad horaria. El puesto consiste en visitar instalaciones de clientes para realizar inspecciones y auditorías reglamentarias en ámbitos como aparatos elevadores, baja tensión o ATP, con el objetivo de comprobar que cumplen la normativa vigente.

Entre sus funciones están la interlocución con clientes, la ejecución de los trabajos asignados, la elaboración de informes y certificados, el asesoramiento técnico, la gestión documental y el registro de datos en los sistemas internos. Es, por tanto, un perfil técnico con componente de campo y contacto directo con clientes.

La empresa busca candidatos con Grado en Ingeniería Industrial o Grado Superior en Mecatrónica, y valora formación en Prevención de Riesgos Laborales, así como conocimientos de reglamentación y seguridad industrial o experiencia vinculada a organismos de control e instalaciones eléctricas. También es necesario contar con carné de conducir, vehículo propio y residir en Huelva o alrededores.

La oferta incluye puesto estable, trabajo presencial, pago de kilometraje, salario según experiencia y opciones de plan de carrera. En conjunto, se trata de una vacante orientada a perfiles técnicos industriales que quieran desarrollarse en el área de inspección y seguridad.

Enlaces a las ofertas de empleo

Las personas interesadas pueden consultar las ofertas y presentar su candidatura a través de la web Indeed: Controladores ORA (enlace), gruistas (enlace), administrativos (enlace) e inspectores (enlace).