Andalucía aprueba ayudas de hasta 12.500 euros por autónomo afectado por las borrascas: el plazo se abre el 8 de abril
Las ayudas están fijadas en 200 euros por autónomo al mes más otros 350 euros por cada trabajador contratado
La Junta de Andalucía ha aprobado el plan de ayudas a autónomos y pymes que han sufrido pérdidas por los efectos de las borrascas. A partir del 8 de abril, durante dos semanas, se podrán presentar las solicitudes para una convocatoria que podrá alcanzar en algunos casos los 12.500 euros para aquellos profesionales que cuenten con tres empleados. Las bases ya se han publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y han sido avaladas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
El plan de ayudas para los autónomos se aplicará en los municipios que se vieron afectados por las borrascas y en los que se registraron pérdidas económicas importantes y cierres de negocio. Las bases establecen que cada autónomo podrá aspirar a 200 euros mensuales durante un periodo de diez meses. A esta cifra hay que añadir otros 350 euros al mes por cada trabajador contratado. Así, para un autónomo sin empleados la ayuda completa podrá ascender a 2.000 euros mientras que para aquellos que tengan entre dos y tres empleados (la media en Andalucía) podrán recibir entre 9.000 y 12.500 euros.
Estas ayudas se enmarcan dentro Plan Andalucía Actúa dotado de 1.700 millones de euros y que incorpora un plan de ayudas para el campo y la pesca, inversiones en carreteras e infraestructuras hidraúlicas, reparaciones de colegios o inversiones en equipamientos sanitarios que resultaron dañados por las lluvias.
Inicio de tramitación
La tramitación del plan de ayudas ha arrancado con la publicación en el BOJA y una fase de exposición pública que se prolongará durante los próximos diez días hábiles, hasta el 1 de abril Una vez que se haya culminado se aprobará la apertura del plazo de solicitudes. La previsión es que sea el 8 de abril y se puedan solicitar durante al menos una quincena.
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