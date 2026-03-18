Andalucía aprueba las primeras 1.500 plazas de catedrático de Secundaria en 25 años: habrá oposiciones en 2026

El Gobierno andaluz ha aprobado una nueva oferta de empleo público. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha cumplido con su acuerdo con los sindicatos y anuncia que, por primera vez en los últimos 25 años, convocarán 1.500 plazas de catedráticos de Educación Secundaria.

En el Gobierno andaluz han repetido en múltiples ocasiones que, desde 2018, se han convocado en la comunidad autónoma 33.000 de distintas especialidades educativas. De hecho, a las plazas de catedrático se suman también otras 30 de inspectores, que, según la consejera Carmen Castillo, permitirá "mantener la estabilidad de la plantilla reduciendo al mínimo el número de inspectores provisionales".

La mayoría de las plazas ofertadas irán destinadas a Catedráticos de Enseñanza Secundaria de 33 especialidades. En concreto, habrá 1.460 puestos en este cuerpo. La mayoría de las opciones se centran en las asignaturas troncales como lo son Matemáticas (195), Lengua (191), Inglés (172) o Geografía e Historia (120). No serán las únicas, habrá en Física y Química, Música e incluso en Procesos de producción agraria.

Plazas en otras especialidades

De las plazas restantes, 28 se distribuirán en el cuerpo de catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas. En concreto, habrá 19 para Inglés, seis para Francés, dos para Alemán y una para los docentes de Italiano. Además, habrá 12 plazas destinadas a catedráticos de Artes Plásticas y Diseño, que se repartirán entre nueve especialidades como Conservación y Restauración de Materiales Arqueológicos o Diseño de Interiores.

Desde la Consejería de Educación buscan, con esta y otras ofertas de empleo público, avanzar en la estabilización del empleo en el sector. La Junta de Andalucía trabaja desde hace más de un año en cumplir con la normativa europea y reducir por debajo del 8% el número de empleos temporales en la función pública, una situación que se da especialmente en ámbitos como el sanitario o el educativo.

En estos momentos la temporalidad en la educación andaluza se sitúa en un 18,9% según datos de la Encuesta de Población Activa. Pese a lo elevado de los datos en comparación a las exigencias de Europa, Castillo ha defendido en otras ocasiones que la tasa de interinidad de la educación andaluza es la más baja de España y se sitúa 12 puntos por debajo de la media y desde 2020 se convocan plazas con una tasa de reposición del 100%.

La convocatoria será este año

Pese a que la normativa permite que se convoquen en un plazo de tres años, fuentes de la Consejería consultadas por este periódico confirman que, como el anterior anuncio, se convocarán este año. La Junta responde así con una demanda histórica del sector para "impulsar su carrera profesional dentro del sistema educativo andaluz", como sostiene el Gobierno. Además, cumple con el acuerdo de julio de 2025 con CSIF, ANPE y UGT.

Andalucía cuenta con un Plan estratégico de estabilidad docente que la Consejería negoció con la Mesa sectorial y, según la propia consejera, se está ejecutando. Esta situación obliga a Educación a que no pasen más de tres años si que se saque una convocatoria de cualquier especialidad docente. Según los datos de la Consejería, en la última convocatoria que se celebró en 2025, el 87% de las plazas las obtuvieron interinos.

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La Consejería que dirige Castillo presentó esta propuesta en la Mesa Sectorial de Educación que se celebró el pasado 16 de febrero. De las 1.500 plazas que conforman la oferta de empleo, se reservará un cupo superior al 10% para los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.