Más de 400 kilómetros de cauces de Andalucía necesitan obras urgentes de seguridad: se invertirán 103 millones este año

Residuos acumulados, muros de defensa destrozados, pérdidas de taludes... La Junta de Andalucía ha culminado su análisis de la situación de los cauces de su competencia (repartidos por las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Almería) y ha concluido que se necesitan actuaciones de mejora en un total de 60 municipios que acumulan más de 400 kilómetros. Esto supone una inversión necesaria de 103 millones de euros en los que van a llegar a emplear en torno a 2.300 profesionales. Estas actuaciones se suman a las diseñadas por el Gobierno de España para los cauces ubicados en la cuenca del Guadalquivir.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado los primeros 40 contratos valorados en 60 millones de euros que se ejecutarán por la vía de emergencia, es decir, de forma exprés para reducir los plazos. De esta forma, se van a reparar los arroyos de la cuenca del Guadalete, el río Guadalhorce o la Sierra de Cádiz con contratos que arrancarán de forma inminente. Más adelante se incorporarán otros 40 millones de euros en otros 20 contratos principalmente en Cádiz y Málaga.

Estas obras están diseñadas para restablecer la capacidad hidráulica de los ríos y arroyos afectados por las intensas precipitaciones de los últimos meses, reparar las infraestructuras dañadas y reducir el riesgo ante los posibles episodios de lluvias que se puedan producir, tal y como ha ocurrido con las últimas borrascas.

En esta línea se van a ejecutar actuaciones de saneamiento de los residuos arrastrados y depositados, talas, desbroces y, sobre todo, la reparación de las infraestructuras que sirven de defensa y que se hayan podido ver más dañados. En estos contratos, según subraya la Junta de Andalucía, se recoge que las tierras se pongan a disposición de los titulares de las explotaciones agrarias colindantes a los ríos para que puedan aprovecharlas en los suelos de sus fincas.

Dónde se ejecutarán los primeros contratos

En la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas se ejecutarán 3,5 millones de euros en Almería en distintas reparaciones e intervenciones de reparación de cauces en las zonas de Adra, Balanegra, El Ejido, Cuevas de Almanzora, Huércal-Overa, Laroya o Macael. En el caso de Málaga serán 20,5 millones de euros en el cauce del río Guadalhorce y en Río Grande con afección a municipios como Alhaurín de la Torre, Cártama o Málaga capital. En Granada, además, se ejecutarán 4,1 millones de euros.

Cádiz es la provincia con más intervenciones en marcha a través de los expedientes de emergencia con 33,6 millones de euros en la Demarcación Guadalete-Barbate Jerez de la Frontera, Olvera, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquine, Alcalá del Valle, Zagara de la Sierra, Puerto Serrano, Villamartín, el Campo de Gibraltar o Artos de la Frontera.