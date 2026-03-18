La huelga de médicos alcanza este miércoles su ecuador con una movilización en Sevillaa la que están convocados miles de facultativos de toda Andalucía. Por ahora, el seguimiento del paro baja ligeramente con respecto a las jornadas de febrero y diciembre, aunque su impacto sigue siendo notable en hospitales y centros de salud. Solo en Sevilla, más de 1.500 médicos se han ausentado de sus puestos de trabajo en ambas jornadas para denunciar el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Como consecuencia, la sanidad pública vuelve a los servicios mínimos y muchos pacientes que abandonan su centro de salud o su hospital entre el enfado y la resignación tras ver cancelada su cita por la falta de facultativos. Un efecto colateral previsible que también se deja sentir en las urgencias.

Víctor, de 39 años y padre primerizo, lo vivió en primera persona este martes, cuando acudió a primera hora de la mañana con su bebé, de 11 meses, a las urgencias del centro de salud del Porvenir, en Sevilla. "El sábado fuimos a las urgencias del Virgen del Rocío porque tenía 38,5 de fiebre y nos dijeron que tenía otitis", relata este sevillano a El Correo de Andalucía. Tras aquella visita, al niño le recetaron un antibiótico y un antiinflamatorio. "Mejoró, pero en la noche del martes tuvo muchísima tos y no pudo dormir del ataque que le dio", explica, todavía preocupado.

Ante el empeoramiento, los padres decidieron acudir a su centro de salud. Allí, sin embargo, nadie pudo atender al pequeño. "Nos dijeron que no había ningún médico de urgencias. Es lamentable", denuncia. Según explica, tras comunicarles que no había facultativos disponibles, el centro no les ofreció ninguna alternativa asistencial. "Entiendo la huelga médica, pero mi bebé está enfermo y no hay pediatras de urgencia en el centro de salud del Porvenir. Es alucinante. Estoy muy indignado", lamenta.

Ante esta situación, la familia ha optado por regresar a las urgencias del hospital Virgen del Rocío con la esperanza de que un pediatra vuelva a valorar al menor.

Más de 600.000 consultas canceladas en 10 días

El principal objetivo de la huelga es presionar al Ministerio de Sanidad para establecer (o retomar) un diálogo permanente con el comité de huelga. Los médicos quieren negociar un acuerdo sobre el borrador del Estatuto Marco de la cartera de Mónica García que tanto revuelo ha ocasionado entre el colectivo médico. Esta presión intermitente, que se prolongará, por lo menos, hasta junio, ya ha provocado cientos de miles de cancelaciones en los dos últimos parones.

Según los datos de la Consejería de Salud andaluza, la última convocatoria de una semana completa de huelga, celebrada en febrero, supuso que se suspendieran 299.430 actos asistenciales. De esta forma, el coste económico de la huelga sobre las arcas autonómicas fue de 39,4 millones de euros, que se suman a los 38 millones de euros y 308.000 consultas médicas suspendidas de la huelga del mes de diciembre. En total, la cifra alcanza las 600.000 cancelaciones en tan solo 10 días.

Los médicos señalan al Ministerio y a la Junta

Pese a que las denuncias de los sindicatos médicos se han centrado desde un primer momento en el Ministerio y a que, tanto el consejero de Salud, Antonio Sanz, como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se han mostrado a favor de las movilizaciones, el SMA, sostiene que la solución no depende únicamente del Gobierno central. Así recuerdan la responsabilidad autonómica y puntualizan que "la jornada o las retribuciones, están transferidas a las comunidades".

No obstante, tal como se ha venido reivindicando en las anteriores movilizaciones, los sindicatos médicos denuncian la situación en la que se encuentra la profesión y exigen un estatuto marco específico a la ministra de Sanidad, Mónica García. La falta de entendimiento entre el Ministerio y los convocantes ha provocado que el paro, al que están llamados 30.000 profesionales andaluces, siga adelante. Además, este miércoles los facultativos andaluces están convocados a una manifestación en Sevilla. Por primera vez, el SMA ha convocado a los suyos en el Palacio de San Telmo, desde donde se dirigirán a la Subdelegación del Gobierno para reclamar un estatuto propio.

Servicios mínimos en Andalucía

Ya en la anterior convocatoria, la Consejería de Sanidad estableció unos servicios para "garantizar el funcionamiento del sistema público". Estas necesidades mínimas de trabajo se han vuelto a establecer también para este nuevo paro "para mantener los servicios esenciales relacionados con la protección del derecho a la vida y la integridad física y moral, y con la protección de la salud".

En los centros de Atención Primaria que cuenten con SUAP y los horarios coincidan, las urgencias del centro será cubierta en el SUAP, mientras aquellos en los que no coincida o que no cuenten con SUAP, deberá haber un médico para poder atender las urgencias. En aquellos consultorios auxiliares que no tengan servicios mínimos, se deberán ofrecer los servicios de los fines de semana y los festivos.

En los hospitales y urgencias "se mantendrán todos los servicios que habitualmente se presten en domingo o festivo". Además, se deberá garantizar el 100% de las pruebas diagnósticas y actividades como la punción ovárica para la obtención de ovocitos, hemodinámica, diálisis, radioterapia, quimioterapia, cirugía oncológica y actividades asistenciales. En la hospitalización se debe garantizar el tratamiento a pacientes que "requieran una asistencia inmediata" sin superar el 50% de los efectivos.