Huelva estrenará el nuevo Hospital Materno Infantil en 2029: "Es el mayor hito sanitario para la provincia en 30 años"

La celebración, por primera vez en la historia, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva deja buenas noticias para los onubenses. El presidente autonómico, Juanma Moreno, junto con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, han colocado este miércoles la primera piedra del tan ansiado Hospital Materno Infantil.

El propio Moreno ha puesto de manifiesto la importancia de esta nueva construcción calificándolo como el "hito sanitario más relevante para la provincia" desde la construcción hace 33 años del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, centro al que se anexará esta nueva infraestructura.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, a su llegada al acto oficial de colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil del Juan Ramón Jiménez de Huelva / María José López / Europa Press

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el presidente ha destacado que el nuevo edificio tendrá una superficie total construida de algo más de 36.000 metros cuadrados y se integrará en el complejo del Juan Ramón Jiménez, "permitiendo una expansión funcional y ordenada de sus instalaciones".

El proyecto que arranca este miércoles cuenta con una inversión, dotada con fondos Feder, de la que "este mismo año se han consignado 16,5 millones", y cuenta con un plazo de obras estimado en cerca de tres años y un presupuesto total de 85 millones de euros.

Queremos que el primer contacto con el espacio es que le haga pensar que están en muy buenas manos Enrique Vallecillo — Arquitecto del proyecto

En el acto también ha intervenido el arquitecto encargado del diseño y construcción del Materno Infantil, Enrique Vallecillo, quien ya tuvo un primer contacto con el Juan Ramón Jiménez "hace 40 años" cuando comenzó la obra.

Vallecillo ha subrayado que se va a construir un "edificio muy integrado con el hospital" que pasará de tener 76.000 m2 de superficie a 112.000 m2. Además, se pasa de una capacidad de 700 camas a 840 aproximadamente.

Sobre la línea del Materno, el arquitecto ha señalado que seguirá las mismas proporciones arquitectónicas "pero con una línea más contemporánea". Además, Vallecillo ha puesto en valor el vestíbulo, que está muy inspirado en el tradicional patio de los potos del Juan Ramón Jiménez. "Queremos que el primer contacto con el espacio es que le haga pensar que están en muy buenas manos", destaca Enrique Vallecillo.

Cinco plantas y "150 empleos directos"

El Hospital Materno Infantil estará compuesto por cinco niveles: desde el cero hasta el cuatro. El vestíbulo estará situado en el nivel más bajo donde también estará ubicado lo que ha calificado el propio Vallecillo como "la estrella" del centro: la unidad infantojuvenil de Salud Mental.

Juanma Moreno ha explicado que el edificio "permitirá liberar más de 12.000 metros entre el propio Juan Ramón Jiménez y el Vázquez Díaz que podrán destinarse a aumentar Oncología, Salud Mental, hospitalización o urgencias".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto oficial de colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil del Juan Ramón Jiménez de Huelva / María José López / Europa Press

En la planta primera se encontrarán las Urgencias además de las unidades de Ginecología y Obstetricia. Por otra parte, los quirófanos, la salas de partos así como la unidad de fecundación in vitro se ubicarán en la segunda planta. Pediatría, neonatal y el bloque quirúrgico pediátrico estarán en la tercera planta. Por último, en el nivel número cuatro se encontrará el helipuerto.

Según la estimación, se atenderán anualmente más de 64.000 consultas y 21.000 urgencias pediátricas, así como otras 17.000 ginecológicas y obstétricas. En cuanto a la generación de empleo, en esta primera fase de obras "se crearán unos 150 directos, mientras que posteriormente, en la de explotación, se sumarán otros 178 empleos más", detallaba Moreno.

"Parálisis de años solucionada"

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que Huelva "era la única provincia que no tenía Materno Infantil, como no tiene Ciudad de la Justicia". "Tenemos una parálisis de muchos años que por fin vemos que se está solucionando", ha dicho antes de destacar que, "por eso está tan contenta como alcaldesa de Huelva"

"Pero no voy a parar, voy a seguir pidiendo a otros gobiernos que también tienen responsabilidad mejores carreteras, mejores ferrocarriles. Hoy se hace dos meses del desgraciado accidente de Adamuz. El AVE, que es absolutamente necesario y las infraestructuras hidráulicas y eléctricas. Tenemos muchos proyectos en el cajón que necesitan electricidad", ha dicho.

Miranda ha concluido señalando que en Huelva "estamos dando una lección de unidad, Diputación, Puerto, Ayuntamiento y Junta". "Unidos para poner a Huelva en el lugar que se merece", ha dicho antes de añadir que no le cabe "la más mínima duda" de que desde la administración andaluza se va a "hacer el trabajo que siempre sabéis hacer.