Juanma Moreno nombra comisionado para las víctimas de Adamuz a Jaime Mora, el coordinador andaluz del pacto por Doñana

La Junta de Andalucía ha anunciado en Huelva, tras la celebración del Consejo de Gobierno en la capital, que Jaime Mora, antiguo comisionado para el acuerdo para la recuperación de Doñana, estará al frente de la comisión de seguimiento creada para el accidente de Adamuz.

Según ha señalado Moreno, el Consejo de Gobierno ha acordado constituir esta comisión para "seguir el estado en el que están las víctimas desde el punto de vista sanitario, social y también psicológico, para hacer un acompañamiento a las familias desde la administración andaluza, y también para velar por sus intereses".

Quién es Jaime Mora, la persona propuesta por el Consejo de Gobierno

Jaime Mora fue uno de los pilares sobre los que se logró el histórico acuerdo entre el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y la Junta de Andalucía sobre el Parque Nacional de Doñana.

Cuando, en septiembre de 2024, fue nombrado como comisionado para el Acuerdo de Doñana, Mora ocupaba el cargo de secretario general provincial en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Huelva, posición que desempeñaba desde 2019.

Además, ha desempeñado funciones de asesoría jurídica en diferentes consejerías de la Junta de Andalucía desde 2005, destacando su labor en la Consejería de Empleo, donde actuó como letrado conciliador y secretario provincial del Sercla, entre 2005 y 2007.

En su intervención, Moreno ha defendido que Jaime Mora "tiene una experiencia y un notable éxito en la gestión", además de "mucha cintura" y "capacidad de escucha", según ha abundado el presidente, que ha remarcado que, a partir de ahora, el nuevo comisionado "se pondrá a disposición de todos los familiares" de las víctimas del accidente.

“No va a servir absolutamente para nada”

Desde la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz han mostrado su descontento a este medio por el anuncio de la Junta de Andalucía de crear este comisionado. Su presidente, Mario Samper, entiende que “no va a servir absolutamente para nada”. Samper recalca que desde la asociación no han solicitado en ningún momento ni la personación de la Junta ni la puesta en marcha de este órgano. “Yo soy el presidente y no tengo constancia de que la asociación le haya pedido que denuncien por nosotros”, afirma.

El portavoz de la asociación insiste en que el ejecutivo autonómico “no tiene competencias” en la mayoría de las cuestiones que afecta a los damnificados. Según ha explicado, la Junta no puede intervenir en cuestiones clave como indemnizaciones, asuntos jurídicos, laborales o apoyo psicológico, lo que, en su opinión, deja sin contenido práctico tanto al comisionado como a las oficinas anunciadas. “Si no tienen competencias, ¿para qué son las oficinas?”, se pregunta.

El presidente de la asociación ha señalado que el único ámbito en el que la administración autonómica podría actuar es el sanitario, a través del Servicio Andaluz de Salud. En este punto, ha denunciado retrasos en la atención médica de algunos heridos, con citas de traumatología que se están demorando hasta seis meses.

Sin embargo, ha indicado que desde la Junta se les trasladó que no se adoptarán medidas específicas para priorizar a los afectados, al considerar que no deben recibir un trato preferente respecto al resto de pacientes. Una postura que el propio Samper entiende, pero que refuerza su crítica sobre “la falta de medidas efectivas”.

Por último, Mario Samper ha criticado el momento del anuncio, cuando ya se cumplen dos meses del accidente. A su juicio, la medida “llega tarde” y sin una finalidad clara. En este sentido, ha recordado que, durante una visita reciente del consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ya se avanzó la creación de oficinas de atención y que algunas víctimas expresaron sus dudas al respecto.

Las víctimas de Adamuz se manifestarán este viernes en Huelva capital

Juanma Moreno también se ha referido a la manifestación convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz que se va a celebrar en Huelva este viernes 20 de marzo. El jefe del ejecutivo andaluz ha puesto de manifiesto que "Huelva ha sido el epicentro de los damnificados de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz", y ha subrayado que las familias de los 46 fallecidos "siguen esperando conocer la verdad de lo ocurrido". También ha destacado que solo quedan tres personas hospitalizadas actualmente.

Huelva ha sido el epicentro de los damnificados de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz Juanma Moreno — Presidente de la Junta de Andalucía

La semana pasada, la plataforma realizaba un llamamiento “a la participación activa y solidaria de los onubenses” en una marcha “en memoria de las víctimas y por la seguridad ferroviaria”. Su salida está prevista a las 18:00 horas desde la estación de tren de Huelva para, posteriormente, emprender su marcha hasta la céntrica Plaza de las Monjas. Allí, su presidente y portavoz, Mario Samper, leerá un manifiesto.

En declaraciones a este periódico, Samper subrayó que no quieren “nada político alrededor de esta manifestación”. “Es un homenaje en memoria de las víctimas y no queremos ni banderas, ni sindicatos, ni nada político”, sentenció.

Personación en la causa judicial

La Junta de Andalucía, además, se sumará a la causa judicial por el accidente de Adamuz en el que perdieron la vida 46 personas hace dos meses, como ha confirmado el presidente andaluz tras el Consejo de Gobierno.

Moreno ha subrayado que esta decisión se trata de una solicitud de los familiares de las víctimas y se suma así a la propia Asociación Víctimas Descarrilamiento de Adamuz y el Ayuntamiento de Huelva en el proceso judicial abierto.