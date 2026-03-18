El juez envía a prisión a la pareja acusada de matar al hombre que apareció calcinado en El Puerto de Santa María

Las dos personas detendias en relación a la muerte del hombre que apareció calcinado en su coche en El Puerto de Santa María han sido enviadas a prisión provisional este miércoles. El hombre y la mujer han prestado declaración ante el juez de la plaza 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia portuense, que ha ordenado la privación momentánea de libertad de los acusados a la espera de la celebración del juicio.

A esta pareja detenida el pasado lunes se le atribuyen los delitos de asesinato, detención ilegal y robo con violencia. Cabe recordar que el cuerpo de la víctima apareció completamente quemado en la zona de diseminados de la Hijuela del Tío Prieto el pasado 25 de febrero. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Cádiz y El Puerto de Santa María comenzaron a investigar el crimen después de que un familiar de la víctima denunciara su desaparición.

Fue este pasado lunes cuando los agentes entraron en sendos domicilios de El Puerto de Santa María para detener a los sospechosos. Participaron en esta operación el GOES, la UPR, medios aéreos y Policía Científica. En las viviendas se hallaron armas largas y machetes.

Un funcionario con "muy mala suerte"

Este martes, el jefe provincial en funciones, comisario principal Francisco Javier Vidal y Delgado-Roig y Daniel Rodríguez, inspector jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Cádiz, ofrecieron en Cádiz una rueda de prensa recogida por los medios locales. En ella apuntó que la víctima, un varón de 48 años y trabajador de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, "tuvo muy mala suerte".

Todo comenzó con un encuentro con la mujer detenida y ya enviada a prisión. La Policía no cree que tuvieran una relación estable, pero ese domingo quedó con ella. Según las primeras pesquisas realizadas por la UDEV, la víctima fue retenida durante 48 horas en la vivienda de la mujer en El Puerto de Santa María. En el transcurso de ese tiempo, los secuestradores intentaron coaccionarle para que les realizara distintas transferencias bancarias.

En un momento dado, él intentó escapar y ahí fue cuando lo mataron, según narraron los agentes durante la rueda de prensa. Luego, lo metieron en un coche y le prendieron fuego para después dejarlo abandonado.

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Los agentes interrogaron a esta pareja por una sencilla razón: la víctima les había realizado transferencias de dinero por valor de 5.000 euros desde el día 22 de febrero, momento en el que le perdió la pista su familia. Al principio fueron interrogados como testigos y finalmente han terminado siendo los acusados. Los agentes no cree que sean miembros de un grupo organizado, sino simplemente delincuentes comunes.