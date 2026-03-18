Médicos de toda Andalucía toman las calles de Sevilla en plena huelga: "Es un conflicto crónico, no vamos a parar"

A las 11.15 de la mañana, la entrada del Palacio de San Telmo estaba prácticamente vacía. Se veían algunos médicos con su bata enrollada bajo el brazo. Pero la imagen era la propia de una convocatoria sin apoyo. Sin embargo, 15 minutos después, a las 11.30, una marea blanca invadía la entrada de la sede de la Junta de Andalucía para decir “basta”, una vez más, contra una “devaluación de su profesión” y denunciar el borrador del Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad.

Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), más de 2.000 personas de las ocho provincias secundaron esta movilización que, por primera vez, ha recorrido el centro de la ciudad denunciando su “precariedad laboral” ante miles de vecinos y turistas.

La Policía Nacional, presente en la concentración, ha establecido la cifra en alrededor de 1.200 personas.

Esta vez, a diferencia de las dos últimas movilizaciones que partieron desde el Hospital Virgen del Rocío, los médicos han ondeado banderas del SMA de las ocho provincias, que se han trasladado para llegar hasta la capital andaluza, sede autonómica de la protesta.

La guerra entre los sindicatos y la cartera de Mónica García es la misma desde hace meses y no se ha producido ningún avance en las últimas semanas. El propio presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, el representante de la entidad que convocó la movilización hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno lo confirmaba: “Nadie quiere lo que se está comenzando a ver en el horizonte, que es un conflicto crónico de meses o años, lo que haga falta, pero de aquí no vamos a salir en falso”.

Ojeda tildó de “arrogante” la actitud del Ministerio y de su líder con la causa de los médicos, que reclaman, entre muchos otros puntos, una reducción del horario en las jornadas de guardia, que a día de hoy llegan a superar las 24 horas y que el borrador del Ministerio contempla que no superan las 17 horas si se suma a la jornada laboral ordinaria.

Esta convocatoria tenía un papel decisivo para determinar el avance del conflicto entre sindicatos de todo el país y el Ministerio de Sanidad: podía bien consolidar la presión del colectivo médico andaluz, o, por el contrario, abrir una vía de acercamiento que permita desbloquear el conflicto.

Rafael Ojeda, sin embargo, ha querido aclarar que no se trata de una presión más, ni de una movilización para pedir una mejora que se reduzca a un aspecto económico, sino que es “un problema muy serio” que nadie tiene que ver con los “problemas clásicos”: “Estamos ante una ruptura de un modelo sanitario y ante una situación en que el colectivo médico ha dicho basta”.

En esta “ruptura” con el sistema y en su lucha por conseguir un estatuto marco propio (una vía de diálogo directo con el Ministerio que solo incluya al colectivo facultativo), el SMA también señala a la Junta de Andalucía y a la Consejería de Sanidad, concretamente. “Con este cambio de recorrido queremos mostrar que efectivamente, esto no es solo un tema del Ministerio, y el Consejo Interterritorial, donde están todas las autonomías, no puede limitarse a mirar a otro lado”, denunció Ojeda.

No se trata de “presionar”, dijo Ojeda, sino de “instar a todas las instituciones del Estado que están implicadas a tomar partido”.