Aemet anuncia avisos en Andalucía el viernes: cuatro provincias afectadas con nivel naranja y amarillo por lluvias, viento y oleaje

Andalucía se enfrenta este viernes a los efectos de la borrasca Therese, que pondrá en alerta a cuatro provincias con avisos de nivel naranja y amarillo por lluvias, viento y oleaje. Cádiz, Granada, Málaga y Almería serán las afectadas, sin descartar que pueda aumentar a más localizaciones de la comunidad autónoma, según informa Aemet.

Cómo serán las alertas y dónde lloverá más

Este viernes se esperan en Andalucía cielos cubiertos acompañados de lluvias, localmente fuertes y sin descartar que vengan acompañadas de tormentas en la mitad occidental durante la primera mitad del día. Pocos cambios en las temperaturas y los vientos serán entre flojos y moderados del este; amainando a lo largo de la tarde en el interior. Habrá levante fuerte en los litorales y en la provincia de Cádiz, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

La Aemet mantiene este viernes avisos amarillos y naranjas en varias provincias andaluzas, con especial incidencia en el litoral mediterráneo. Almería, Granada y Málaga concentran la situación más complicada por fenómenos costeros, mientras que en Cádiz los avisos serán amarillos tanto por lluvias de madrugada como por mala mar durante buena parte del día.

Los avisos más relevantes son los naranjas por mala mar en puntos de Almería, Granada y Málaga. En Poniente y Almería capital, el aviso estará activo desde las 12.00 del jueves hasta las 06.00 del viernes, con vientos del este y nordeste de 60 a 80 kilómetros por hora y olas de 3 a 4 metros. En la costa granadina, el aviso naranja se mantendrá desde las 14.00 del jueves hasta las 06.00 del viernes, con viento del este de 60 a 70 kilómetros por hora y olas de 4 a 5 metros. En la Axarquía malagueña, el aviso naranja regirá desde las 21.00 del jueves hasta las 05.00 del viernes, también por viento del este de 60 a 70 kilómetros por hora y olas de 4 a 5 metros.

Ya durante el viernes, seguirán los avisos amarillos en varios tramos del litoral. En Cádiz (Estrecho) habrá aviso amarillo por lluvias desde las 00.00 hasta las 09.00, con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y por fenómenos costeros desde las 08.00 hasta las 21.00. En Málaga, el aviso amarillo por lluvias en Sol y Guadalhorce estará activo desde las 00.00 hasta las 09.00, mientras que el de mala mar en esa misma zona irá desde las 12.00 del jueves hasta las 17.00 del viernes. Además, en la Axarquía el aviso amarillo costero se prolongará desde las 05.00 hasta las 17.00 del viernes; en el Levante almeriense, desde las 11.00 del jueves hasta las 22.00 del viernes; y en la costa de Granada, desde las 06.00 hasta las 20.00 del viernes.