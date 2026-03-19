Alergólogos alertan y dan su consejo clave ante el pico de polen en Sevilla, Córdoba y Jaén

Los alérgicos al plátano de sombra encaran ya sus días más difíciles en Andalucía tras un repunte fulminante de los niveles de polen, que desde el pasado 14 de marzo se sitúan muy por encima del umbral que desencadena síntomas. Con registros de hasta 791 granos por metro cúbico de aire, muy lejos de los 130 a partir de los que comienza la reacción, la semana arranca con previsiones al alza y con miles de afectados pendientes de una posible tregua de la mano de la lluvia.

Polen en niveles rojos en Andalucía

La doctora Pilar Lara, alergóloga del Virgen Macarena y miembro del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, explica en declaraciones a Europa Press que los niveles están en rojo en el caso de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén. Es posible que haya un respiro --"efecto lavado" de la atmósfera-- durante el fin de semana si se cumplen los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, que prevé lluvias para entonces.

"Los síntomas por la alergia al plátano de sombra son muy intensos" aunque duran pocos días, un máximo de dos semanas, apunta la doctora Lara, que explica que las alergias más prevalentes en Andalucía, como en toda España, son a las gramíneas y al olivo --este último aún no ha empezado a polinizar, pero sí las gramíneas--.

Los alergólogos piden iniciar la medicación

El tren de borrascas que ha azotado a Andalucía durante más de un mes y la subida del termómetro es un aviso para los alérgicos. De hecho, los alergólogos instan "ya" a empezar con la medicación que tengan prescrita porque los niveles de polen van a ser "más altos" que el año pasado, cuando ya los niveles estuvieron por encima de lo habitual.

Además de la medicación, Pilar Lara recomienda tener en cuenta las medidas "barrera", como no salir al campo o a zonas verdes; usar gafas de sol; y no abrir las ventanas de casa en las horas centrales de la polinización. Uno de los métodos que están resultando más efectivos para los alérgicos son las vacunas.

Vacunas más personalizadas para la alergia

Los diagnósticos son cada más certeros, conociendo el paciente a qué proteína o proteínas reacciona mal su cuerpo, lo que permite elaborar una composición de la vacuna "más personalizada" y, por tanto, con mayor eficacia. La Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur) aseguraba en 2025 que en Andalucía, el 25% de la población urbana y el 15% de la población rural sufre algún tipo de alergia; es decir, más de 2,5 millones de andaluces son alérgicos.