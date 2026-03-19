La Junta de Andalucía anuncia el plazo para solicitar las ayudas para la agricultura, ganadería y pesca: 700 millones a partir del 17 de abril

Las convocatorias de 700 millones de euros en ayudas para la agricultura, ganadería o pesca para autónomos y empresas afectados por las borrascas ya tienen fecha. La Junta de Andalucía prevé aprobar las bases en las próximas dos semanas para que a partir del 17 de abril se puedan abrir unas convocatorias que se están diseñando con el sector y que son compatibles con las aprobadas por el Ministerio de Agricultura.

Las ayudas, que se abrirán a partir del 17 de abril están divididas en cuatro lotes. El mayor volumen, 500 millones de euros, se destinará a las explotaciones ubicadas en las 272.000 hectáreas que han resultado inundadas. De ellas, 70.000 son de cultivos leñosos y 200.000 de tierra arable. Todos los propietarios de cultivos ubicados en estas zonas tendrán ayudas directas que podrán alcanzar los 150.000 euros. Tal y como el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, anunció en las bases se tendrán en cuenta distintas circunstancias de forma que habrá cálculos distintos para cultivos leñosos, tierra arable o invernaderos.

La segunda línea, con 75 millones de euros, se destinará a la ganadería extensiva, incluida en este caso la apicultura. Los cálculos se establecerán en régimen de minimis, es decir con un umbral tan bajo que no afecten a la competencia.

En tercer lugar se encuentran los 65 millones de euros para aquellas explotaciones que se encuentren fuera de la zona inundada pero que puedan acreditar que han sufrido daños que afectan a más del 30% de su potencial productivo por el viento o por inundaciones de los invernaderos, macrotúneles y árboles caídos. En este caso, se tendrá que elaborar un informe y justificar los desperfectos causados.

El cuatro bloque está reservado para las industrias. La Junta de Andalucía habilitará una línea para las empresas de manipulación o comercialización que estén ubicadas en la capa inundada con el objetivo de que la recuperación sea lo más ágil posible y puedan exportar sus productos sin inconvenientes.

La Consejería de Agricultura, además, dispondrá además de una línea específica destinada a la pesca. Concretamente, la Consejería de Hacienda ya ha aprobado el uso del superávit presupuestario de los últimos ejercicios (autorizado por el Ministerio de Hacienda) para abrir una línea de ayudas con 16,7 millones de euros.

Inversiones en infraestructuras hidráulicas

La Junta de Andalucía, además, ha culminado su análisis de la situación de los cauces de su competencia (repartidos por las provincias de Cádiz, Granada, Málaga y Almería) y ha concluido que se necesitan actuaciones de mejora en un total de 60 municipios que acumulan más de 400 kilómetros. Esto supone una inversión necesaria de 103 millones de euros en los que van a llegar a emplear en torno a 2.300 profesionales. Estas actuaciones se suman a las diseñadas por el Gobierno de España para los cauces ubicados en la cuenca del Guadalquivir.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado los primeros 40 contratos valorados en 60 millones de euros que se ejecutarán por la vía de emergencia, es decir, de forma exprés para reducir los plazos. De esta forma, se van a reparar los arroyos de la cuenca del Guadalete, el río Guadalhorce o la Sierra de Cádiz con contratos que arrancarán de forma inminente. Más adelante se incorporarán otros 40 millones de euros en otros 20 contratos principalmente en Cádiz y Málaga.