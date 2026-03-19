Antonio Delgado, meteorólogo: "La Semana Santa en Sevilla podría ser más inestable que la de Pasión"

A diez días del Domingo de Ramos (29 de marzo) y con la Semana Santa extendiéndose hasta el Domingo de Resurrección (5 de abril), cofrades y hermandades de Sevilla y de toda Andalucía vuelven a hacer lo mismo de cada año: mirar al cielo… y seguir, casi en tiempo real, el análisis de un “oráculo” meteorológico muy particular.

Se trata de Antonio Delgado, andaluz afincado en Estados Unidos, profesor en la Universidad de Notre Dame, que se ha convertido en referencia para miles de personas por su forma de leer radares, satélites y modelos y explicarlo con un lenguaje directo (y con espíritu cofrade).

Antonio Delgado: “Lo primero es decirlo claro: todavía no hay predicción”

En su último análisis —difundido desde EEUU y muy compartido en redes— Delgado insiste en el mensaje que más se repite estos días: a más de dos semanas vista, no hay un pronóstico fiable día a día. En un resumen publicado el 18 de marzo, subrayaba que, tras unos días estables, “luego después… muchísima incertidumbre” y remarcaba que lo que se está observando son tendencias de regímenes atmosféricos, no una predicción cerrada por jornadas.

Qué dicen los modelos: señal de “primavera variable”, no de un bloqueo estable

La clave técnica que repiten tanto Delgado como los análisis de tendencia es la misma: no se ve un escenario de estabilidad blindada, tipo “anticiclón de las Azores bien colocado” durante toda la semana. Y cuando no hay bloqueo claro, en primavera manda la alternancia: ratos tranquilos y entradas de aire más inestable.

En paralelo, el portal Meteored describe un patrón que ayuda a entender por qué la previsión cambia tanto de un día para otro: el chorro polar ondulado, algo típico de finales de marzo, que favorece que se alternen masas de aire diferentes (unas más suaves y estables; otras más frescas e inestables).

Antes de Semana Santa: ¿qué puede pasar en Andalucía y Sevilla?

En el corto plazo, la situación viene marcada por la borrasca Therese, con el episodio más serio en Canarias y efectos más limitados en la Península. El tiempo.com apunta a chubascos en Andalucía y Extremadura, y una atmósfera que seguirá “muy dinámica”, con escenarios que dependen mucho de dónde se coloquen los bloqueos anticiclónicos.

En la misma línea, el meteorólogo José Antonio Maldonado situaba el riesgo de precipitaciones del episodio actual especialmente en el oeste andaluz y el entorno del Golfo de Cádiz en determinados momentos, dentro de un contexto de inestabilidad más amplia en España por el paso de la baja.

Delgado advierte de precipitaciones en general dentro de lo habitual, pero con posibles zonas algo más lluviosas, entre ellas áreas del sur y del Mediterráneo, y un ambiente con temperaturas algo por debajo de la media para la época (más “fresco” que invernal).

Traducido a la práctica cofrade en Sevilla y Andalucía:

No se aprecia (a día de hoy) una señal sólida de “Semana entera tranquila” .

. Tampoco se puede afirmar lo contrario (una semana completamente pasada por agua).

El escenario más razonable, según estas tendencias, es el clásico de primavera: días aprovechables y algún episodio de inestabilidad que puede aparecer y desaparecer en 24–48 horas.

El matiz importante para Sevilla: “incertidumbre completa” en el detalle fino

Aquí es donde Delgado insiste más: el error habitual es querer convertir tendencias de circulación (NAO, anomalías, escenarios) en un “va a llover el Martes Santo a tal hora”. Su idea de fondo es que el detalle fino (qué día exacto, en qué franja, cuánta lluvia) se decidirá bastante más cerca, cuando los modelos converjan.

En otras palabras: para Sevilla y buena parte de Andalucía, lo más honesto ahora mismo es hablar de probabilidades y ventanas, no de certezas por días.