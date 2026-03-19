Cámaras para multar a coches con un ocupante, pantallas y señales: el tercer carril BUS-VAO andaluz se activa en Sevilla

El acceso a Sevilla desde Mairena del Aljarafe hasta la conexión con la SE-30 a través de la autovía de Coria se ha convertido esta semana en el tercer carril BUS VAO de Andalucía, una plataforma por la que únicamente pueden circular vehículos con más de dos ocupantes o autobuses. Desde la tarde de este jueves hay pantallas informativas, señalización horizontal y vertical y sobre todo unas cámaras de la DGT que graban a todos los vehículos que se adentran en él. Aquellos que tengan menos de dos ocupantes podrían ser sancionados.

Esta plataforma reservada se ha construido como un carril habilitado y marcado con una línea continua. Concretamente, se ha ejecutado la ampliación de la calzada izquierda de la carretera Mairena del Aljarafe-San Juan de Aznalfarache (A-8057) para incorporar un tercer carril. A la altura del cruce con la carretera A-8058, la plataforma reservada se separa de la calzada y adopta un trazado independiente hasta la confluencia de la autovía de Coria. El cruce sobre esta carretera se ha resuelto con un viaducto de 120 metros de longitud que ya enlaza con la SE-30. De esta forma se alivia el tráfico en un tramo clave en el Aljarafe.

"Es una medida que va a beneficiar a muchos vecinos del Aljarafe. Va a reducir sus tiempos de espera y va a mejorar la calidad de vida. Es un proyecto estratégico y una gran noticia para la provincia de Sevilla", explicó la consejera de Fomento, Rocío Díaz, quien inauguró este nuevo carril junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y los alcaldes de San Juan de Aznalfarache, Mairena y Tomares.

Tras una inversión de 17 millones de euros financiada con fondos Next Generation, el objetivo de la Junta de Andalucía es que por este nuevo carril lleguen a circular 4.300 vehículos autorizados al día. Esto incluye autobuses, taxis, coches con al menos dos ocupantes o motocicletas. No están autorizados a usar esta vía ni los conductores de coches que circulen solos ni las bicicletas o los ciclomotores.

Cinco carriles bus VAO en Andalucía y otros dos en obras

Se trata del tercer carril BUS VAO construido por la Junta de Andalucía en la comunidad autónoma en coordinación con la DGT. El primero se ejecutó en el acceso al Parque Tecnológico de Málaga, provincia en la que se desplegó una segunda iniciativa de estas características en diciembre de 2025 cuando se habilitó la plataforma reservada en el acceso a Málaga por la autovía A-357.

Tras la inauguración del carril bus entre Mairena y la autovía de Coria están programados al menos otras puestas en servicio más antes de que finalice la legislatura: en la provincia de Sevilla se abrirá el carril entre Camas y Castilleja, mientras que en Granada esta misma semana se inaugurará la plataforma reservada que atraviesa el término municipal de La Zubia.

Para los próximos meses están programados otros dos más: la plataforma reservada en Alhaurín de la Torre (Málaga), recientemente adjudicada, y el carril diseñado entre Almonte y El Rocío (Huelva).

En España no se trata de una vía muy generalizada. De hecho, según la información que figura en la web de la propia DGT únicamente están en servicio dos tramos de carriles BUS-VAO ubicados en Madrid y en Valencia.