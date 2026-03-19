Sevilla
Encuesta | ¿Qué te parece la prohibición del burka y el niqab en los edificios municipales de Sevilla?
PP y Vox pactan la prohibición, que afecta a prendas como el burka, en la necesidad de una identificación visual clara para el desempeño de las tareas municipales
El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una medida para regular el acceso a las dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, como el niqab o el burka, entre otros. La propuesta, pactada por PP y Vox, sostiene que el uso de estas prendas dificulta la identificación visual necesaria para el cumplimiento de las funciones públicas, independientemente de los motivos personales o religiosos.
¿Qué te parece esta medida? ¡Vota en nuestra encuesta!
- Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'Esperamos una Semana Santa con temperaturas más bajas y ligeramente húmeda
- Andalucía aprobará ayudas de hasta 350 euros al mes para autónomos y pymes afectados por las borrascas
- La Aemet avisa de un cambio del tiempo en Andalucía: llega la borrasca Therese con lluvias a las puertas de la Semana Santa
- La Junta de Andalucía busca 2.500 maestros jubilados para ayudar en colegios e institutos
- Fin oficial a la sequía en Andalucía: la Junta anuncia la recuperación en todas las cuencas y embalses de la comunidad autónoma
- Maestros, profesores e inspectores de Andalucía ya tienen su plaza en el concurso de traslados: la Junta adjudica 7.000 vacantes
- Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
- Andalucía aprueba ayudas de hasta 12.500 euros por autónomo afectado por borrascas: el plazo se abre el 8 de abril