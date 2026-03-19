Encuesta | ¿Qué te parece la prohibición del burka y el niqab en los edificios municipales de Sevilla?

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una medida para regular el acceso a las dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, como el niqab o el burka, entre otros. La propuesta, pactada por PP y Vox, sostiene que el uso de estas prendas dificulta la identificación visual necesaria para el cumplimiento de las funciones públicas, independientemente de los motivos personales o religiosos.

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