Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guarderías gratisTiempo Santa SantaFeria de SevillaFrío en Semana SantaBarcaza CoriaBar cofradePolémica GARCasting SevillaRestaurante InfantaCandidato PodemosBetis-Panathinaikos
instagramlinkedin

Sevilla

Encuesta | ¿Qué te parece la prohibición del burka y el niqab en los edificios municipales de Sevilla?

PP y Vox pactan la prohibición, que afecta a prendas como el burka, en la necesidad de una identificación visual clara para el desempeño de las tareas municipales

Una mujer vestida con un burka camina por una calle.

Una mujer vestida con un burka camina por una calle. / JALIL REZAYEE

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado una medida para regular el acceso a las dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, como el niqab o el burka, entre otros. La propuesta, pactada por PP y Vox, sostiene que el uso de estas prendas dificulta la identificación visual necesaria para el cumplimiento de las funciones públicas, independientemente de los motivos personales o religiosos.

¿Qué te parece esta medida? ¡Vota en nuestra encuesta!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Antonio Salado, meteorólogo: 'Esperamos una Semana Santa con temperaturas más bajas y ligeramente húmeda
  2. Andalucía aprobará ayudas de hasta 350 euros al mes para autónomos y pymes afectados por las borrascas
  3. La Aemet avisa de un cambio del tiempo en Andalucía: llega la borrasca Therese con lluvias a las puertas de la Semana Santa
  4. La Junta de Andalucía busca 2.500 maestros jubilados para ayudar en colegios e institutos
  5. Fin oficial a la sequía en Andalucía: la Junta anuncia la recuperación en todas las cuencas y embalses de la comunidad autónoma
  6. Maestros, profesores e inspectores de Andalucía ya tienen su plaza en el concurso de traslados: la Junta adjudica 7.000 vacantes
  7. Andalucía se reforzará con más inspectores para la nueva ley de gestión ambiental: las multas pueden alcanzar los 2,4 millones
  8. Andalucía aprueba ayudas de hasta 12.500 euros por autónomo afectado por borrascas: el plazo se abre el 8 de abril

Encuesta | ¿Qué te parece esta medida?

Alergólogos alertan y dan su consejo clave ante el pico de polen en Sevilla, Córdoba y Jaén

Alergólogos alertan y dan su consejo clave ante el pico de polen en Sevilla, Córdoba y Jaén

Las guarderías serán gratuitas en Andalucía para los niños de un año a partir del curso 2026-2027

Las guarderías serán gratuitas en Andalucía para los niños de un año a partir del curso 2026-2027

Juan Antonio Salado, meteorólogo: "Se espera una Semana Santa más fría de lo habitual"

Juan Antonio Salado, meteorólogo: "Se espera una Semana Santa más fría de lo habitual"

Antonio Delgado, meteorólogo: "La Semana Santa en Sevilla podría ser más inestable que la de Pasión"

Antonio Delgado, meteorólogo: "La Semana Santa en Sevilla podría ser más inestable que la de Pasión"

Pérdidas en el sector turístico: el aplazamiento del AVE Málaga-Madrid enfrenta a Junta y Gobierno central

Pérdidas en el sector turístico: el aplazamiento del AVE Málaga-Madrid enfrenta a Junta y Gobierno central

Juan Antonio Delgado, el candidato de Podemos a la Junta de Andalucía se abre a un pacto con Antonio Maíllo para las elecciones

¿Puede la Junta de Andalucía facilitar el fármaco para todos los pacientes de piel de mariposa? Un anuncio con matices

¿Puede la Junta de Andalucía facilitar el fármaco para todos los pacientes de piel de mariposa? Un anuncio con matices
Tracking Pixel Contents