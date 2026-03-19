Las guarderías serán gratuitas en Andalucía para los niños de un año a partir del curso 2026-2027

Las guarderías andaluzas serán gratuitas para los menores de un año a partir del curso 2026-2027. La Junta de Andalucía acelerará el proceso para eliminar cualquier coste en la matriculación en las escuelas infantiles públicas y concertadas con una nueva iniciativa que podrá beneficiar a más de 64.000 niños y niñas. Se amplía así una iniciativa que en este curso se empezó a aplicar a partir de los dos años.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado esta medida durante una visita a la escuela infantil de Los Molares, en la provincia de Sevilla, en la que ha destacado que el objetivo es conseguiro la escolarización universal en los menores de tres años y eliminar cualquier coste para las familias. De hecho, en estos momentos hay 38.000 metros de un año matriculados en la etapa de educación infantil, y el objetivo es cubrir hasta 64.000 plazas.

El ahorro medio por esta medida, según los cálculos de la Consejería de Desarrollo Educativo, es de 240 euros mensuales, lo que supone hasta 2.645 euros durante el curso completo. "Es un ahorro importante para muchas familias. Esperemos que sirva para animar a la escolarización de niños porque aún hay muchas familias que no los pueden llevar a escuelas infantiles por su situación económica", explica el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Escolarización gratuita de 1 a 3 años

Esta gratuidad se aplicará a partir del 1 de abril cuando arranca el proceso de matriculación para las escuelas infantiles del curso 2026-2027. De esta forma, ya será completamente gratuita a partir de un año de edad y sólo quedará para el siguiente curso la gratuidad para el tramo de 0 a 1 año para completar toda la planificación. En total, habrá 130.000 familias que no tendrán que pagar por la etapa de educación infantil. "Es un paso muy importante para miles de familias andaluzas en esa hoja de ruta que tenemos trazada desde el año 2022", subrayó el presidente andaluz.

La medida estaba de hecho planificada desde el curso pasado pero sin un horizonte claro de ejecución. De hecho, en 2024 cuando se aprobó esta medida, la Consejería de Desarrollo Educativo se fijó un plazo de seis años para completar la implantación en todo el periodo de 0 a 3 años. Un periodo que se ha recortado sensiblemente.

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El anuncio realizado por el presidente andaluz, además, coincide con la recta final de la legislatura y el arranque de la campaña electoral en Andalucía. De esta forma, las matriculaciones que se realicen este próximo mes de abril ya serán gratis para todos los menores de un año.