Huelga de Aemet en plena Semana Santa durante dos días: "Tendrá consecuencias en las cofradías y procesiones"

Los sindicatos que representan a los trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han convocado dos jornadas de huelga a nivel nacional, fijadas para el 29 de marzo y el 3 de abril, tras un anuncio previo realizado conjuntamente por UGT, CCOO y CSIF. Según confirma el secretario general de la sección sindical de UGT en Aemet Madrid, Alejandro Piqueras, durante esos dos días, 29 de marzo y 3 de abril, la Aemet operará con servicios mínimos a nivel nacional, con el consiguiente impacto en el tráfico aéreo y también, según advierte el secretario de la sección sindical de UGT, "tendrá consecuencias e impacto en la atención que le damos todos los años a las cofradías y procesiones" de la Semana Santa, en el caso es el caso en Andalucía con la Semana Santa de Sevilla, Semana Santa de Málaga y del resto de provincias andaluzas.

Falta de personal y mejoras salariales

La principal reivindicación sindical pasa por cubrir las vacantes existentes en la plantilla de Aemet, ya que, de alrededor de 1.400 puestos de trabajo, unos 1.100 están actualmente ocupados, mientras que el resto no se cubre, según sostienen, porque las condiciones no resultan atractivas.

Los trabajadores reclaman la incorporación de 800 personas y plantean también mejoras salariales, al tiempo que señalan que en la sección administrativa se perciben en torno a 1.200 euros mensuales, que un observador no llega a 1.500 euros y que un predictor no alcanza los 1.800 euros al mes.

El representante sindical defiende que se trata de un cuerpo específico que requiere formación especializada y subraya que sus funciones no pueden ser desempeñadas por personal ajeno al organismo, al tratarse de tareas técnicas con una cualificación concreta.

Críticas al ministerio

En un comunicado conjunto, UGT, CCOO y CSIF aseguran que recurren a la huelga ante la “nula voluntad negociadora” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para responder a sus reivindicaciones de más personal y mejoras laborales y retributivas.

Las organizaciones sostienen que llevan años soportando el deterioro de sus condiciones laborales, la falta de planificación y decisiones adoptadas sin contar con la plantilla, y afirman que la Aemet funciona gracias al sobreesfuerzo permanente de sus trabajadores pese a la falta crónica de personal.

También indican que, tras diversas catástrofes meteorológicas, el ministerio prometió una oferta pública de empleo cuya concreción —en número de plazas y condiciones— sigue pendiente, por lo que consideran que pasará tiempo hasta que se cubran las necesidades existentes.

Antes de las dos jornadas de huelga, el calendario inicial de movilizaciones incluye concentraciones de protesta por todo el país y concluirá el 26 de marzo con una convocatoria de ámbito nacional en Madrid, que precederá a los paros anunciados para Semana Santa.