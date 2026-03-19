Santiago Alfonso proclamado nuevo presidente de Dircom Andalucía

La Asamblea General de Dircom Andalucía, celebrada en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía, ha proclamado a Santiago Alfonso, vicepresidente de relaciones institucionales y reputación corporativa de Grupo Cosentino, como nuevo presidente de la delegación andaluza de Dircom, la asociación profesional de directivos de Comunicación, Relaciones Institucionales y Asuntos Corporativos. Alfonso toma el relevo de Vanessa Moreno Rangel, dircom de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), quien ha estado al frente de la organización durante los últimos ocho años.

La nueva Junta Directiva está formada por Francisco José Bocero de la Rosa, dircom de Magtel, como vicepresidente. Junto a él, integran el equipo como vocales Francisco Cabrera Argany, gerente de Management Activo; Beatriz Codes Domínguez, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales Área Sur de Coca-Cola European Partners Iberia; Cristina Cuervas García, dircom de Ghenova Ingeniería; Rocío Faure Ortiz, dircom de Caja Rural del Sur; Alberto Gutiérrez Delgado, CEO de Babilonia Comunicación; María Dolores López Ramírez, dircom de COVAP; Jaime Martín Sánchez, responsable de Comunicación de Educa Edtech Group; Marta Muela Cabello, responsable de Comunicación en Sevilla de Deloitte; y Jesús Velasco Nevado, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Moeve.

Durante su intervención, Santiago Alfonso ha subrayado el papel estratégico que la comunicación corporativa debe desempeñar en la transformación de Andalucía. “Hace tiempo que la Comunicación dejó de ser solo un ámbito de apoyo para convertirse en un factor decisivo de competitividad. Desde Dircom Andalucía queremos contribuir a que empresas e instituciones proyecten con más fuerza el talento, la innovación y la capacidad de nuestro territorio”, ha señalado.

El nuevo presidente ha explicado que su etapa al frente de la delegación estará orientada a reforzar el papel de la asociación como actor relevante en la construcción de la reputación del territorio. En este sentido, anunció el desarrollo de cuatro proyectos estratégicos: ‘Andalucía Verde’, centrado en la comunicación de la transición energética y la sostenibilidad; ‘Andalucía Innovadora’, para visibilizar el ecosistema emprendedor y tecnológico; ‘Andalucía Cultural’, dedicado a impulsar la cultura como activo de identidad y competitividad; y ‘Andalucía Social’, orientado a destacar el impacto social de las empresas, el talento y la cohesión territorial.

Santiago Alfonso, natural de Almería, cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito del marketing y la comunicación. Actualmente es vicepresidente de Marketing y Comunicación del Grupo Cosentino y fue galardonado con el Premio Nacional de Marketing 2019 al Mejor Director o Profesional otorgado por la Asociación Nacional de Marketing. Además, imparte seminarios y conferencias sobre marketing e internacionalización de empresas en las universidades de Almería, Valencia y Deusto. Durante su carrera ha impulsado iniciativas que han vinculado la marca Silestone con el mundo de la gastronomía y la restauración.

Por su parte, Vanessa Moreno ha agradecido el apoyo recibido durante sus años al frente de la delegación andaluza. “Ha sido un privilegio trabajar junto a tantos profesionales comprometidos con el desarrollo de la comunicación corporativa en Andalucía. Dircom Andalucía cuenta hoy con una comunidad sólida y preparada para seguir creciendo y aportando valor a nuestras organizaciones y a la sociedad”, ha afirmado.

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Con este relevo en la presidencia, Dircom Andalucía inicia una nueva etapa con el objetivo de seguir fortaleciendo la profesión y contribuir a proyectar la imagen de Andalucía como un territorio de innovación, talento y oportunidades.