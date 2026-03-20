Las cabañuelas de Jorge Rey alertan: "Hablamos de lluvias en Semana Santa en puntos de Andalucía"

Andalucía afronta la recta final de marzo con temperaturas suaves y un ambiente más propio de la primavera que del final del invierno, pero las previsiones meteorológicas ya alertan de un cambio drástico de tiempo que podría condicionar el arranque de la Semana Santa 2026.

El último análisis difundido por Jorge Rey en su canal de Youtube dibuja una transición clara desde unas jornadas de relativa estabilidad hacia un escenario de inestabilidad atmosférica en buena parte de España. En una primera fase, predominarán los valores templados, con registros que podrían superar incluso los 20 grados en puntos del sur, especialmente en comunidades como Andalucía y Extremadura, mientras las precipitaciones quedarían más limitadas y repartidas entre el sur peninsular y Canarias.

En este contexto, hasta el martes 24 de marzo podrían registrarse lluvias aisladas en algunos puntos de Andalucía, aunque sin un episodio generalizado. Entre el viernes y los primeros días de la próxima semana se esperan, en principio, algunos chubascos débiles y un ambiente todavía benigno, con temperaturas primaverales en muchas comarcas andaluzas.

Sin embargo, el panorama cambiará de forma notable a partir del miércoles 25, cuando se prevé la entrada de una masa de aire frío polar que alterará la situación meteorológica. Ese cambio vendrá acompañado de vientos del norte, un descenso acusado de los termómetros y precipitaciones más persistentes, sobre todo en el área del Cantábrico, aunque con efectos que podrían extenderse al resto del país a medida que avance la semana.

El reporte meteorológico de Jorge Rey anticipa, por tanto, el paso de unas condiciones suaves a un escenario mucho más inestable. De cara a la Semana Santa, la previsión apunta a un ambiente sensiblemente más frío, con la posibilidad de nevadas en cotas altas y también en cotas medias conforme se acerque el inicio de abril.

Para Andalucía, esta evolución obliga a mantener la cautela. Aunque a corto plazo no se espera un temporal generalizado, el posible regreso de un tiempo más desapacible introduce incertidumbre sobre cómo se comportará la atmósfera en los días grandes de la Semana Santa. El riesgo no solo está en la lluvia, sino también en una bajada térmica notable que rompería por completo con el ambiente suave de estas jornadas previas.

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Por ahora, el mensaje es claro: antes de la Semana Santa habrá todavía margen para jornadas agradables, pero el horizonte meteorológico empieza a complicarse con la llegada de aire polar. La evolución de los próximos días será decisiva para confirmar si esa tendencia termina consolidándose sobre Andalucía.