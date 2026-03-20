Encuesta | ¿Qué te parece la rebaja del 10% del IVA en combustibles?

El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes un paquete de medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto en Irán entre las que está una rebaja del 21% al 10% del IVA para los combustibles y también una reducción del impuesto especial de los hidrocarburos con el objetivo de frenar la escalada de precios de los carburantes de las últimas semanas.

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