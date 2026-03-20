La Feria de la Gamba de Punta Umbría celebra su 30 aniversario con récord de solicitudes y un acuerdo de 12.000 euros para su organización

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) da un nuevo impulso a la XXX Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón con una fórmula de colaboración reforzada que busca elevar la calidad, la proyección y el impacto de uno de los grandes reclamos gastronómicos del municipio, tal y como ha destacado el alcalde, José Carlos Hernández Cansino.

La Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón de Punta Umbría, que este año celebra su 30 aniversario, tendrá lugar del 24 al 26 de abril en la Plaza Pérez Pastor y llega con una gran expectación. La edición del año pasado contó con 23 stands, entre ellos tres dedicados al marisco, que ofrecieron gambas, langostinos, cigalas, patas o cuerpos y pulpo a la gallega por 7 euros; además, hubo un stand de la Cofradía con boquerones, chocos, adobo y chirlas, así como ocho stands de bares y restaurantes de Punta Umbría con platos elaborados de pescado y marisco a 6 euros, dos stands de cafeterías, cuatro de bares de copas, dos de jamón y chacina, dos de bebidas y uno institucional del Ayuntamiento, completando una oferta variada que se reforzó también con conciertos.

Edición de 2025 de la Feria de la Gamba 2025 en Punta Umbría. / El Correo

Acuerdo para las ediciones de 2026 a 2029

En este marco, la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 17 de marzo ha aprobado un convenio con la empresa local Dislasa Costa de Huelva SL para el patrocinio exclusivo del stand de bebidas dentro del recinto ferial.Este acuerdo supone una aportación económica de 12.000 euros anuales, destinada a sufragar los gastos de organización, lo que duplica la cantidad que se venía percibiendo en ediciones anteriores.

Tras el convenio, se ha suscrito un contrato entre el Ayuntamiento y Dislasa que tendrá vigencia para las próximas cuatro ediciones, entre 2026 y 2029, consolidando así una colaboración estable que “permitirá seguir mejorando la Feria y garantizar su crecimiento”, ha subrayado Hernández Cansino.

Desde el Consistorio se ha destacado la importancia de seguir contando con el respaldo del tejido empresarial puntaumbrieño, abriendo además la participación a distintas empresas del municipio.

En este sentido, se ha señalado que el anterior acuerdo existente con Distribuciones Hermanos Núñez 98 SL finalizó en 2025 conforme a lo establecido y sin posibilidad de prórroga, dando paso a esta nueva etapa de colaboración.

Récord de solicitudes para instalar stands

De hecho, el Ayuntamiento costero ha registrado un número récord de solicitudes para la instalación de stands, lo que pone de manifiesto el creciente interés que despierta esta cita gastronómica.

En palabras del regidor municipal, el Ayuntamiento de Punta Umbría “sigue consolidando la Feria como el gran atractivo turístico y económico que es, impulsando su proyección y favoreciendo la participación de todo el tejido empresarial local”.